'Call of Duty Modern Warfare Remastered' y 'The Witness', entre los juegos PlayStation Plus de marzo

Sony ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar de forma gratuita durante este mes de marzo dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Como destacado para PlayStation 4 tenemos Call of Duty: Modern Warfare Remastered, el título de Infinity Ward y Activision. La remasterización incluye la campaña completa y los 16 mapas multijugador de Call of Duty 4: Modern Warfare ya conocidos, pero realizados con imágenes en alta definición.

El siguiente juego en ampliar el catálogo es The Witness. La obra de Jonathan Blow, fundador de Thekla -creadores del conocido Braid- nos lleva hasta una isla misteriosa en la que tendremos que resolver misteriosos puzles y rompecabezas complicados a través de la exploración.

Como bonificación especial este mes los jugadores también podrán disfrutar de Melbits World Demo y Melbits World Collector's Pack, dos contenidos del título cooperativo de puzles y plataformas para PlayLink desarrollado en España dentro del programa PlayStation Talents. Los jugadores podrán disfrutar de los seis divertidos niveles que pondrán a prueba a familia y amigos por igual y conseguir los nueve avatares y siete temas de la banda sonora original.

Recuerda que aún se encuentran disponibles para descarga los siguiente títulos.

Divekick (PS3, PS Vita).

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3).

Rolling Bob (PS4).

Gunhouse (PS4, PS Vita).

Rogue Aces (PS4, PS Vita).