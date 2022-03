Monster Energy Supercross 5: La competición se estrena salpicando barro en alta definición

Pocas competiciones son tan adictivas como las que presenta el Motocross: barro, decenas de pilotos apiñados buscando el oro con sus motocicletas, baches colocados estratégicamente para propiciar saltos de altura y miles de seguidores gritando en las gradas, son la carta de presentación de un deporte que, sobre todo en Estados Unidos, reúne a las masas sedientas de adrenalina.

Y quizá en España el deporte todavía no haya despegado para el público general, pero nos consta que existe un buen sector de la población que disfruta, y mucho, con el show adrenalínico que exhibe la American Motorcyclyst Association. En cualquier caso, ya sea para promocionar el deporte o para acercarlo de manera virtual a los seguidores de la competición, Milestone ofrece una recreación más que digna de lo que ofrece la liga Monster Energy Supercross. ¿Preparados para derrapar, saltar y molestar al contrario mientras hacemos piruetas en el aire?

Arcade sin pausa o simulación competitiva

En primer lugar, debemos decir que este ‘Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5’ es un título licenciado que viene con los deberes hechos y las cosas claras sin esconder ningún as en la manga: tenemos pistas y corredores originales, un buen puñado de modos de juego para aprender las bases y obtener la maestría del deporte, competiciones en línea y editores para extender la vida útil de la obra en su modalidad online. A partir de aquí es el jugador quien decide, a través del modo de dificultad y control del vehículo, cómo quiere disfrutar de las partidas.

Y es que el videojuego se presenta como una polaridad en la que en un primer extremo encontraríamos el modo arcade, donde los jugadores únicamente tendrán que acelerar y frenar; en el otro tendríamos el componente de simulación realista, donde no sólo deberemos controlar la moto de turno, sino también otros componentes adicionales. Llegados a este punto, recomendamos iniciar las primeras partidas en dificultad fácil para aprender las mecánicas de salto y trucos, ya que no sólo tendremos que estar al tanto de la moto, sino también -y, sobre todo- del peso de nuestro corredor, tanto en las caídas como en los impulsos, dándole al videojuego un cariz estratégico que, una vez comprendido, es gratificante a más no poder. El juego cambia radicalmente para hacer de las partidas un auténtico reto, sólo apto para los más dedicados.

Competitivo y divertido, sólo y en compañía

Si el esquema de juego sigue siendo el que impera en estas producciones, como es llegar antes a meta o hacer los trucos pertinentes para ir desbloqueando otros nuevos y experiencia para adquirir mejores vehículos, ‘Monster Energy Supercross 5’ recopila lo visto hasta el momento en la franquicia y lo empaqueta de forma que el jugador sólo tenga una cosa en mente: disfrutar de la partida, competir y repetir.

Para ello la obra cuenta con los típicos modos de juego que se esperan dentro de un título de conducción. Tendremos competiciones cortas, partidas rápidas, liguillas y, como no podía ser de otra manera, un modo en el que llevaremos a nuestro avatar desde lo más bajo hasta competir con las estrellas del Supercross, patrocinios y liderazgo incluido. Este modo, de hecho, es el que presenta más oportunidades de cara a entender la competición y simpatizar incluso con ella.

Aquí no se regala nada, y será habitual rebobinar -si somos un poco impacientes- durante la competición para tomar el giro o salto de manera correcta para no desperdiciar la oportunidad de ganar por un despiste. Lo que sí podremos hacer es ir aumentando nuestras habilidades (giro, control de la motocicleta, frenada, scrub o resistencia física) con los puntos de experiencia adquiridos en cada carrera.

El videojuego se complementa con competiciones rápidas, destacando, eso sí, la posibilidad de jugar con un compañero a pantalla partida -algo que parece estar en declive en la industria del videojuego- y disputar carreras con hasta 12 participantes. En este sentido, tanto si optamos por la simulación como por la modalidad más arcade, la obra permite entrar en partidas con otros usuarios del mismo estilo, evitando así desigualdades competitivas.

Un juego notable que sigue la estela de su predecesor

Otro de los puntos atractivos que presenta ‘Monster Energy Supercross 5’ es la posibilidad de crear nuestras propias carreras y pistas, lo que propicia que el videojuego tenga vida más allá de lo ofrecido por la desarrolladora. El editor es simple y efectivo, y con un poco de paciencia podemos hacer travesías sencillas o carreras más exigentes.

En definitiva, ‘Monster Energy Supercross 5’ es un videojuego de carreras único en su especie: ofrece el frenesí de la competición homologada a todos aquellos que quieren jugar un rato para distraerse, sin olvidarse de los que desean sentir qué es eso de pilotar una motocicleta en un ambiente hostil. La obra cumple perfectamente con su cometido, que es divertir trasladando un deporte desconocido al mundo digital.