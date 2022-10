Muere con 58 años la japonesa Rieko Kodama, mujer pionera en los videojuegos

La japonesa Rieko Kodama, una de las mujeres pioneras en la industria de los videojuegos que dejó su impronta en títulos como Phantasy Star, Sonic o Alex Kidd, ha muerto a los 58 años, según confirmaron desde Sega.

Los rumores sobre el fallecimiento de Kodama se desataron tras difundirse que los créditos de la consola Mega Drive Mini 2, lanzada en Japón, incluían el siguiente mensaje: "En memoria de Rieko Kodama", una fórmula habitualmente empleada cuando una obra se dedica a un difunto.

Al ser preguntado al respecto en la red social Twitter, el productor de Sega Yosuke Okunari confirmó la muerte de Kodama, de la que no han trascendido más detalles, salvo que ocurrió el 9 de mayo.

Nacida en 1963 en Yokosuka, al sur de Tokio, Kodama se unió a Sega en 1984, empresa en la que desarrollaría su carrera profesional hasta su muerte.

Conocida en sus primeros trabajos bajo el pseudónimo Phoenix Rie, Kodama se desempeñó durante sus cerca de cuarenta años de trayectoria como diseñadora gráfica, directora y productora, y está considera como uno de los primeros referentes de éxito femenino en el sector eminentemente masculino en el momento de sus inicios.

Entre las franquicias que llevan su impronta se incluyen Phantasy Star o 7th Dragon, y títulos como Skies of Arcadia, Alex Kidd, Sonic the Hedgehog o Sega Ages, entre otros.

En 2019, los Game Developers Choice Awards concedieron a Kodama su Pioneer Award, en reconocimiento a sus contribuciones al sector.

El diseñador de videojuegos Yuji Naka, programador líder del primer juego de Sonic, se sumó a los mensajes de condolencias compartidos hoy en memoria de Kodama en la mencionada red social.

"Tengo buenos recuerdos de trabajar con ella en Phantasy Star y Sonic. Fui al velatorio y al funeral y no podía creer lo repentino que fue. Ruego por que tu alma descanse en paz", escribió Naka.

