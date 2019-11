'Need for Speed Heat': carreras callejeras en el regreso de la saga

Ghost Games y Electronic Arts celebran el retorno de Need for Speed Heat en videoconsolas y ordenadores con una entrega que conmemora el XXV aniversario de la serie de carreras, llevándonos a Palm City para demostrar nuestras habilidades de conducción por las carreteras de una vibrante ciudad a rebosar de eventos y lugares para explorar.

Heat propone un nuevo mundo abierto donde los pilotos callejeros se reúnen para alcanzar la fama y el reconocimiento entre el resto de los conductores. Por el día, competirán en Speedhunters Showdown, una competición autorizada con la que poder ganar fondos para personalizar y mejorar los garajes con vehículos de alta gama. En cambio, por la noche, habrá que arriesgar para ganar reputación en carreras callejeras a merced de las fuerzas policiales corruptas que intentarán detener a los corredores para hacerse con todas sus ganancias.

A diferencia de otras entregas, Heat promete la personalización más detallada de la saga, incluyendo un abanico de características y estilos que permite disponer de las herramientas necesarias para crear el cuatro ruedas de ensueño.

Con una calificación de PEGI+16, Need for Speed Heat está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.