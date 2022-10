Netflix apuesta por el sector del videojuego con el lanzamiento de Oxenfree

Hace tiempo que Netflix ofrece videojuegos para sus suscriptores, pero este flirteo con el “octavo arte” no se había oficializado hasta una importante cita del monstruo del streaming el pasado fin de semana, cuando anunció el lanzamiento de varios títulos en el evento “Netflix Tudum”, entre los que se encuentran, ‘Oxenfree’, un verdadero éxito indie que ahora se expande localizado para plataformas móviles y gratis para usuarios de Netflix.

‘Oxenfree’, fue uno de los títulos más laureados del equipo Night School Studio y una de las revelaciones de 2016. La compañía decidió lanzarlo en iOS, Android y Nintendo Switch. Nosotros ya disfrutamos de la propuesta en su momento y, ahora, gracias a que Netflix ofrece la versión para móviles, ‘Oxenfree: Netflix Edition’, de manera totalmente gratuita a sus abonados, lo hemos vuelto a descargar para ver qué ha cambiado.

Una grieta al pasado

En la entrega, los jugadores encarnan a Alex, una adolescente que lleva a su nuevo hermanastro Jonas a una fiesta nocturna en Edwards Island, una isla militar abandonada. La noche se complica cuando el grupo de amigos abre accidentalmente una grieta al pasado fantasmal de aquel lugar. A lo largo de nuestro viaje, debemos tomar decisiones sobre cada aspecto de la vida de Alex mientras exploramos el territorio a través de interesantes diálogos.

Los adolescentes de esta historia serán poseídos por el pasado de la isla y durante su aventura serán víctimas de loops temporales, recuerdos y un sinfín de elementos que tendrán que investigar y entender para sobrevivir. Es parte de la genialidad de este título, su rejugabilidad y puzles. La experiencia en móviles continúa tan increíble y fluida como la que tuvimos en PC en su momento. La Isla de Edwards está llena de misterios que siempre han sido un placer descubrir. Los eventos están llenos de pequeños detalles, nuestras decisiones importan y es que a medida que vamos acercándonos al final de la aventura, todo cambia según lo que hemos elegido en cada diálogo marcando la ruta que nos llevó hasta ese momento.

No estás solo

No te confíes, en la isla no estaremos solos, y de eso te darás cuenta a medida que la radio de Alex va captando nuevas frecuencias. Esta “forzada” compañía no tiene buenas intenciones y es que aquí reside otra de las características más cuidadas: la personalidad de ‘Oxenfree’. Nadie que llega a esta isla vuelve a ser el mismo. Pero la propuesta independiente no solo destaca por su narrativa, también lo hace por sus bonitos gráficos y por la elección de una banda sonora ideal para ambientar el juego.

La parcela grafica es lúgubre, con una iluminación y tonalidad muy característica, pero si en algo destaca la produccion en el plano técnico es en los efectos de sonido y en la música. La banda sonora de Andrew Rohrmann, más conocido como “Scntfc”, es sencillamente perfecta y dota de tensión, emoción y sorpresa a los mejores momentos de la aventura.

Conclusiones

‘Oxenfree’ ofrece una historia ingeniosa, espeluznante, y unos diálogos que cambiarán el curso de la misma. Es un título de los que alcanzan el interior gracias a sus cuidados gráficos y su magnífica música, capaz de sumergir al jugador en una atmósfera en la que tendrá el control total. Tras terminarlo, muchos querrán volver a repetir la experiencia eligiendo otras opciones de diálogo, ya que es una aventura que anima a seguir explorando. La atmósfera está completa y los jugadores vivirán una experiencia profunda, terrorífica y muy difícil de olvidar.

Los clientes con suscripciones activas Netflix pueden descargar ‘Oxenfree: Netflix Edition’ para sus dispositivos móviles, Por último, añadir que esta colaboración llega en un momento estratégico teniendo en cuenta que estamos a la espera del lanzamiento de su secuela en 2023, ‘Oxenfree II: Lost Signals’.