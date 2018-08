Nintendo presenta sus nuevos Nindies para Switch

En el nuevo Indie Highlights, Nintendo ha presentado una selección de juegos de desarrolladores independientes que llegarán a la eShop de Switch en un futuro cercano. Los usuarios que busquen variedad en sus colecciones de juegos tienen mucho que apuntar, como el shooter multijugador Morphies Law, la aventura de plataformas Monster Boy and the Cursed Kingdom o los puzles rompeneuronas de Baba Is You. A continuación, te proponemos un repaso de los títulos más destacados.

Morphies Law de Cosmoscope. Prepárate para la acción masiva morphijugador de Morphies Law, un shooter por equipos en el que tu tamaño afecta a tus habilidades, aunque ser más grande no siempre es mejor. Permite multijugador online en equipos de cuatro contra cuatro y hasta ocho personas en multijugador local, con juego offline contra bots. Juega como quieras, incluso con apuntado por control de movimiento.

Bad North de Raw Fury. El Rey ha caído a manos de los invasores vikingos. Debes alzarte y ocupar su lugar para liderar la defensa de tu hogar en este roguelite táctico en tiempo real que desafiará y te hará elegir tus estrategias y guerras con mucho cuidado. Con un atractivo estilo visual y unas mecánicas de juego accesibles para jugadores inexpertos (aunque con mucha profundidad táctica).

Prison Architect: Nintendo Switch Edition de Double Eleven e Introversion Software. Este juego de construcción y gestión de prisiones ganador de un BAFTA ya está disponible para descargar en Switch. Vigila a tus presidiarios construyendo una cárcel segura, cuidando de sus necesidades para que se mantengan saludables y puedan ser miembros productivos de la sociedad. Pero cuidado, los presos también son personas, si los tratas mal puede que la cosa acabe en un motín. Prison Architect: Nintendo Switch Edition es una edición que incluye las dos populares expansiones All Day and Night y Psych Ward, que aumentan el nivel de desafío con nuevos alcaides y mapas, así como un nuevo tipo de criminal demente que requiere mayores medidas de seguridad. El DLC Escape Mode que da la vuelta al guion y pone al jugador en la piel de un preso en busca de la fuga, sigue cavando su túnel con el objetivo de salir en Nintendo Switch durante este verano.

The Gardens Between de The Voxel Agents. En esta surrealista y original aventura de puzles el objetivo es guiar a dos inseparables amigos a través de una serie de misteriosos vergeles. La peculiaridad aquí está en que el jugador no maneja a los personajes, sino que manipula el tiempo. Causa y efecto están a voluntad del jugador que tendrá que estrujarse las neuronas para resolver acertijos mientras se desarrolla una narrativa onírica.

Windjammers y Windjammers 2 de Dotemu. La mezcla perfecta de juego deportivo y lucha con el estilazo de los 90, el mítico Windjammers, regresa a Nintendo Switch el 23 de octubre. Es más, una secuela completamente nueva, Windjammers 2, llegará en 2019.

Monster Boy and the Cursed Kingdom de FDG Entertainment. La célebre saga regresa por todo lo alto con una nueva aventura. Cursed Kingdom toma lo mejor de la clásica saga Wonder Boy in Monster World para traer una experiencia de plataformas moderna.

Moonlighter de 11bit studios y Digital Sun. Ponte en la piel de un intrépido tendero con el sueño de ser un héroe en Moonlighter, un RPG de acción con elementos roguelite en el que tendrás que estar alerta para cuidar tu negocio, no sólo con la espada, sino literalmente, tienes que llevar tu propia tienda a buen puerto. Llegará a Nintendo Switch este otoño.

Children of Morta de 11bit studios y Dead Mage. Machaca a interminables hordas de enemigos en este roguelike guiado por la narrativa, que puede ser jugado en solitario o en cooperativo. Experimenta lo que se siente al ser parte de una familia de héroes que buscan defender su legado y familiares. Llegará a Nintendo Switch a principios de 2019.

This War of Mine de 11bit studios. No todos los que luchan en una guerra son soldados. En este juego de supervivencia basado en hechos reales no juegas como un soldado de élite, sino como un grupo de civiles que tratan de sobrevivir en una ciudad bajo asedio. Llegará en noviembre.

Streets of Rogue de tinyBuild. Es el único megajuego del mundo que combina elementos de RPG, roguelike, acción, sigilo, shooter y lucha, y llegará a Nintendo Switch este invierno incluyendo cooperativo para hasta cuatro jugadores y mejoras exclusivas. Escoge tu personaje entre los 20 disponibles para luchar, infiltrarte y arrasar en tu camino hacia la victoria a través de ciudades generadas aleatoriamente en una experiencia de rejugabilidad ilimitada.Everspace: Stellar Edition de Rockfish Games. Dispara, construye y recolecta en este frenético shooter para un jugador. Llegará a Switch en diciembre con el juego principal completo y la expansión Encounters.

Night Call de Raw Fury. El tiempo vuela y el medidor no deja de correr. Night Call es un juego de investigación de estética noire ambientado en París, en el que habrá que buscar un equilibrio entre los roles de detective y taxista. ¿Podrás ganar lo suficiente como para pagar las facturas mientras llegas al fondo de un misterioso asesinato? Lo descubrirás a principios de 2019.

Terraria de 505 Games/Re-Logic. Cava, lucha, explora y construye. El mundo está en la palma de tu mano en Terraria, un juego de acción mezclado con el sabor de la aventura clásica y la libertad de exploración y creación de estilo sandbox. Llegará en 2019.