Nuevo tráiler de 'Need for Speed Heat' con coches diseñados por los jugadores

Al parecer, en Ghost Games y EA están alucinando con la cantidad de coches que han sido creados en el NFS Heat Studio, la aplicación de personalización de vehículos asociada al videojuego Need for Speed Heat. Sólo en el último mes, los usuarios han pasado una media de 24 minutos en la app para crear diseños, llegando a un total de dos millones de creaciones. Para dar visibilidad a esta desmedida creatividad de los fans de Need For Speed, cinco de ellos han sido seleccionados en el concurso NFS Heat Studio Showcase para que sus creaciones aparezcan en el tráiler de lanzamiento del videojuego.

Sin embargo, el resto de los vehículos presentados eran demasiado buenos como para dejarlos escapar. Más de 100.000 usuarios han creado su coche personalizado y han sido seleccionados para recibir su propia versión de este tráiler de lanzamiento, con su diseño en él.

Algunas celebridades como French Montana, A$AP Ferg, Pierre-Emerick Aubameyang y colaboradores de Aston Martin, BMW, Mercedes, Porsche, Polestar y Honda ya han dado rienda suelta a sus creaciones en redes sociales.

hay que recordar que Need for Speed Heat nos invita a rodar en Palm City, una nueva ciudad de mundo abierto donde pilotos callejeros compiten durante el día para ganar fondos y construirse una reputación durante la noche con carreras clandestinas. Será el próximo 8 de noviembre cuando se podrá coger el volante de en Xbox One, PlayStation 4 y PC.