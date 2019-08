Nuevo y nostálgico tráiler de la SEGA Mega Drive Mini

SEGA ha distribuido un nuevo tráiler de la consola Mega Drive Mini que se pondrá a la venta en Europa el próximo 4 de octubre. El sistema será lanzado en conmemoración de los 30 años del original, también denominado Sega Genesis en algunos territorios. Fue comercializado el 29 de octubre de 1988 en territorio nipón y año después se estrenaba en el mercado occidental.

El sistema retro está basado en el modelo 1 Genesis de 1989 que la empresa lanzó en EE. UU., pero aquí se reduce un 55% el tamaño original y se incluyen dos controladores vía USB con tres botones, cable HDMI, adaptador de corriente y cable.

Aunque inicialmente se anunciaba que la versión reducida del sistema clásico contaría con 40 juegos, la consola finalmente guardará 42 títulos en su interior. Además, se podrá disfrutar de juegos como Darius, Earthworm Jim, Alisia Dragoon, Monster World IV, Probotector, Castlevania: The New Generation, Mega Man: The Wily Wars y muchos más.