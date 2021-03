'Octopath Traveler' y 'Yakuza 6' destacan entre los juegos que se incorporan a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass recibirá en las próximas semanas una docena de nuevos juegos que irán directos al catálogo de títulos disponibles en consolas, ordenadores y también a teléfonos Android a través de xCloud. Lo más destacado entre las novedades es la entrada de Octopath Traveler, que anteriormente sólo estaba disponible en PC y Nintendo Switch. Para ir accediendo a los títulos no habrá que esperar demasiado, ya que las novedades han comenzado a llegar con Undertale, que se lanza en todas las plataformas con Xbox Game Pass. El día 18, el servicio recibe tres juegos más, incluido Nier Automata en su versión para PC.

Star Wars Squadrons también se lanzará en el catálogo de consolas. Sin embargo, el juego llega para EA Play y tan sólo estará disponible para los suscriptores de la versión Ultimate del servicio. En todo caso se tendrá acceso a otros juegos del catálogo. Merece la pena mencionar la llegada de Yakuza 6: The Song of Life que se podrá jugar en PC y consolas. Con esto, el servicio completa la saga principal de la franquicia. Ahora todo lo que queda es Yakuza Like a Dragon lanzado estas pasadas navidades.

Square Enix también publicará directamente en Game Pass para consolas Outriders. El prometedor multijugador cooperativo estará disponible en el catálogo desde el 1 de abril, fecha en la que el juego sale al mercado para Xbox One, Xbox Series S y X, PC, PlayStation 4 y PS5. Sin más, puedes consultar la lista de títulos anunciados y sus correspondientes plataformas.

Ya disponible

Undertale (Consola, PC xCloud)

18 de marzo 2021

Empire of Sin (Consola, PC xCloud)

Nier: Automata (PC)

Star Wars: Squadrons (Consola)

Torchlight III (PC)

25 de marzo 2021

Genesis Noir (Consola y PC)Octopath Traveler (Consola y PC)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition (PC)

Supraland (PC)

Yakuza 6: The Song of Life (Consola, PC xCloud)

30 de marzo 2021

Narita Boy (Consola, PC y xCloud)

1 de abril 2021

Outriders (Consola, xCloud)

La entrada de estos nuevos títulos se produce después de que Microsoft lanzara varios juegos de Bethesda en Game Pass. El catálogo incluye 20 éxitos de la compañía, que ahora forma parte de Xbox Game Studios. También cinco títulos de la desarrolladora han recibido soporte para FPS Boost, que duplica la velocidad de cuadros por segundo de los juegos en Xbox Series X y S.