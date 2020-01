'Ori and The Will of The Wisps' termina su desarrollo exclusivo para Xbox

Una de las producciones exclusivas de Microsoft más esperadas de 2020, Ori and The Will of The Wisps, finalmente ha alcanzado la etapa previa a su comercialización. Su entrada en la llamada Fase Gold indica que el desarrollo del juego ha concluido y que es hora de ponerse a trabajar en los parches que se lanzan en la jornada previa a su publicación con el objetivo de limar pequeños defectos menores en la obra.

Según se deduce también, el equipo de Moon Studios, que además de Ori and The Will of The Wisps estaría trabajando en otro proyecto, cuyo anuncio es posible que se produzca en los próximos meses, habría cumplido con los nuevos plazos establecidos para el estreno del videojuego, que el pasado diciembre anunciaba un desplazamiento en la fecha de su estreno. No está de más recordar que se estableció para llegar a las estanterías de los comercios a partir del próximo 11 de marzo, tanto en Xbox One, única plataforma en la que estará disponible en formato físico, como en PC mediante descarga digital.

Sin dejar de fijarnos en las copias físicas, destaca la composición que se ofrece en la edición coleccionista para Xbox One. En el paquete se incluye el disco del juego, un steelbook, libro de arte y la banda sonora en CD (aunque también se podrá descargar a través de MP3).

Ori and The Will of The Wisps tendrá soporte para 4K Ultra HD y HDR. Estará disponibles en Xbox Game Pass para consolas y PC desde el día de su estreno.