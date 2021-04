'Outriders' acumula una impresionante cifra de jugadores simultáneos en PC

Apenas se ha lanzado y Outriders ya ha superado los más de 110.000 jugadores simultáneos en Steam. El juego para ordenador y consolas de Square Enix, desarrollado por People Can Fly, llegó el pasado 1 de abril. Sin embargo, en la plataforma de Valve el lanzamiento ha alcanzado los 103.000 jugadores, con picos que han superado los 110.000 jugadores simultáneos.

El título de disparos y ciencia ficción con tintes de rol ha contado con desarrolladores involucrados en obras como Gears of War: Judgment y Bulletstorm, algo que no han pasado por alto los jugadores, que se han volcado con la nueva propuesta del equipo. No obstante, algunos usuarios han reportado problemas y cierta inestabilidad en los servidores durante las horas de más confluencia.

Paso a paso descubriendo Enoch

Outriders es un shooter que ofrece numerosos modos de juego, personajes bien caracterizados, cuatro clases diferentes para elegir a tu héroe y una avalancha de armas para causar estragos y destrucción en Enoch. Si no eres especialmente seguidor de los formatos multijugador, no te preocupes, porque también te permitirá vivir una épica aventura en solitario centrada en la exploración, con una narrativa de mucho nivel y no menos secretos por descubrir.En el modo historia, hemos acompañado a los Outriders desde el exilio hasta su llegada a Enoch, un planeta que podría convertirse en la perpetuación de la raza. Sin embargo, los exploradores descubren que el planeta esconde fuerzas ocultas que cambiarían sus vidas para siempre. El título actualmente cuenta con una demo jugable que permite transferir los datos guardados a las versiones definitivas.

Diferencias entre versiones

Se lanza para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC. Entre las versiones que llegan a las consolas de nueva generación encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, en Xbox Series S Outriders se ejecuta a una resolución dinámica que fluctúa desde un valor nativo mínimo de 1280x720 a un máximo nativo de 1920x1080, luego se reconstruye a 2560x1440 usando una técnica de muestreo temporal. En Series X la resolución dinámica varía desde un mínimo de 1920x1080, hasta un máximo de 3456 x 1944, todos reconstruidos con la misma técnica en 3840x2160 -4K-.

PlayStation 5 va desde un mínimo nativo de 1920 x 1080 y un máximo nativo de 3008 x 1682 y en la consola de Sony, la imagen se reconstruye a 4K con Temporal Upsampling. En comparación con las dos consolas más potentes, Xbox Series S ofrece vegetación menos poblada, pero funciona de manera estable a 60 fps en las tres consolas, con algunas caídas imperceptibles e insignificantes.