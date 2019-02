'Persona Q2: New Cinema Labyrinth' se estrenará en Nintendo 3DS

Persona Q2: New Cinema Labyrinth se lanzará en Nintendo 3DS el próximo 4 de junio. La esperada secuela de Persona Q: Shadow of the Labyrinth, la primera entrega de Persona que apareciera en la consola portátil de Nintendo, cuenta con el regreso de personajes emblemáticos de Persona 3 y Persona 4, junto con la llegada de los personajes de Persona 3 Portable y Persona 5. Así que prepárate para enfrentarte a un misterioso mundo cinematográfico en este desafiante juego de exploración de mazmorras.

Los ladrones fantasma se hallan en otra aventura atrapados en una serie de películas laberínticas, cada una con sus propios giros temáticos, después de varios géneros cinematográficos. En el camino, te encontrarás con otros héroes afines que poseen la voluntad y la fuerza para ayudarte en tu viaje. Pero ¿quién es la misteriosa joven Hikari? ¿Y cómo podrán escapar de este entramado cinematográfico que trasciende el espacio y el tiempo?