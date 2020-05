PlayStation Now anuncia los juegos de PS4 del mes de mayo

Desde PlayStation nos comunican los títulos de los nuevos videojuegos destinados a formar parte del catálogo de PS Now durante este mes de mayo. Así, el gigante tecnológico japonés anuncia la llegada de Get Even, Rainbow Six Siege y The Evil Within 2 al servicio de suscripción.

Get Even es una aventura de ciencia ficción desarrollada por The Farm 51 que utiliza una técnica de fotogrametría digital para recrear escenarios extremadamente realistas, todo inmerso en un contexto narrativo que se basa en gran medida en thrillers de investigación y aventuras de terror. Aquí la experiencia comienza en un sanatorio mental. Te encuentras encerrado y ligado a un dispositivo de realidad virtual implantado quirúrgicamente en la cabeza. El objetivo es rastrear y adentrarte en recuerdos para desvelar los antecedentes que te llevaron hasta el encierro.

Con Rainbow Six Siege, los usuarios registrados en PS Now podrán disfrutar de los frenéticos desafíos de uno de los principales exponentes de la vertiente táctica del género de disparos multijugador. El juego de gran éxito cuenta con muchas clases, un generoso arsenal de armas y modos de juegos para cada necesidad. Sobre el juego de Ubisoft, hay que advertir que únicamente estará disponible para descargar (PS4) y transmitir hasta el lunes 2 de noviembre.

El tercero en ingresar a la biblioteca de juegos digitales es The Evil Within 2, la secuela del juego de terror y supervivencia de Bethesda creado por Shinji Mikami. El proyecto está vinculado a los eventos narrados en el primer capítulo para continuar el viaje infernal del detective Castellanos a través de los pliegues del mundo.

Estos tres títulos se unen a los más de 700 juegos disponibles para los suscriptores del servicio, que se pueden jugar tanto en PlayStation 4 como en ordenador. Si te interesa el servicio, ahora se puede acceder a un periodo de prueba gratuito de una semana para PlayStation 4 y PC.