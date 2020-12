PlayStation retira de su tienda el juego 'Cyberpunk 2077'

PlayStation ha decidido retirar de su tienda Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos más esperados del año y cuyo lanzamiento ha estado rodeado de quejas de los jugadores por su mala calidad. El título ha tenido además uno de los peores estrenos de la historia.

Tras numerosos retrasos y casi una década de desarrollo, Cyberpunk 2077 llegó el pasado día 10 y con él un aluvión de quejas que este viernes se ha saldado con su salida de la tienda digital de PlayStation, PlayStation Store, mientras la compañía japonesa ofrece a los usuarios la devolución de la compra.

Hace unos días, el estudio polaco CD Projekt Red pedía disculpas en un comunicado por la calidad del juego y aseguraba que devolverían el dinero a quien lo hubiera comprado, aunque el anunció generó confusión ya que muchas copias se habían vendido a través de terceros que tenían que asumir el desembolso.

Mientras, los creadores de la saga The Witcher aseguraban que trabajaban para mejorar los numerosos errores del juego, que había llenado de memes la red, y que preparaban las versiones para las consolas de última generación, que teóricamente saldrían en 2021, aunque muchos las esperaban para el lanzamiento oficial. Las acciones de la compañía, una de las más respetadas del sector, han caído en picado por el estrepitoso estreno del juego.

La decisión de Sony de retirar el juego de PlayStation es algo insólito. Muchos usuarios se habían quejado de que los desarrolladores se habían centrado en la versión de PC y no habían prestado suficiente atención a las versiones para PS4 y Xbox One. Las versiones para las nuevas consolas, PS5 y Xbox Series X, se esperaban para 2021 pero provisionalmente se podía jugar con las versiones lanzadas para Ps4 y Xbox One, aunque con los mismos fallos.

"Sony aspira a conseguir un alto nivel de satisfacción del consumidor, por lo que ofreceremos un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store. Sony también va a retirar Cyberpunk 2077 de PlayStation Store hasta nuevo aviso", ha señalado la compañía en un comunicado.

Con el último retraso, CD Projekt Red aseguró que este había sido un año difícil por las dificultades de los desarrolladores para trabajar en remoto por la pandemia, pero que lo estaban haciendo para entregar el juego en las mejores condiciones. La compañía polaca ha asegurado además en un comunicado que trabaja para que Cyberpunk 2077 vuelva a la tienda de PlayStation "lo antes posible".

El juego fue uno de los más esperados del año y contaba con ocho millones de reservas, todo un récord con que el estudio recuperó el dinero que había empleado en el desarrollo.