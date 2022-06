Project M: un videojuego coreano desarrollado con Unreal 5 que te dejará boquiabierto

Ya hemos visto impresionantes demostraciones técnicas sobre las capacidades del nuevo “Unreal Engine 5”. Sobre el motor gráfico de Epic Games también sabemos que se está utilizando para el desarrollo de grandes obras, pero de ‘Project M’ seguramente no tenías constancia y, te dejará boquiabierto por el realismo que la editora surcoreana NCSoft está logrando conseguir con el primer videojuego del estudio NCing.

Estilo cinematográfico

Si atendemos a su fisionomía, podemos anticipar que será un videojuego al estilo ‘Detroit: Become Human’ o cualquier otro de Quantic Dream, es decir, con un enfoque narrativo de estilo cinematográfico. También contará con momentos donde habrá que tomar decisiones y demandará acción a base de respuestas rápidas con los botones. No obstante, la calidad de las secuencias, la captura de movimiento y el realismo visual con texturas que prácticamente simulan la vida real, son impresionantes e incluso podrían ser capaces de hacerse pasar por reales si no prestas mucha atención.

Una historia de venganza

El material recoge y organiza una sucesión de rápidos fragmentos con los actores interpretando en las sesiones de captura de movimiento, algo que suele estar limitado a los títulos de mayor presupuesto. Con la ayuda de los subtítulos en inglés, es posible entender que la aventura narra una historia sobre venganza. La pareja que aparece en el clip de vídeo comenta la posibilidad de que la mujer sea asesinada y él querrá venganza. Es fácil suponer que el juego contará con diferentes ramas de una historia con tintes sobrenaturales que deriva según las elecciones del jugador, además de proporcionar múltiples finales.

El otro Project M

Casualmente hay otro juego en desarrollo que se llama ‘Project M’, también proviene de un estudio de Corea del Sur y del mismo modo es una producción de alto presupuesto, pero este “otro” es un título de rol de acción muy violento (según su propio desarrollador Hound 13). Este ‘Project M’, en cambio, es responsabilidad de NCSoft, que cuenta en su catálogo con franquicias tan importantes como ‘Lineage’ y ‘Guild Wars’, entre otros títulos más pequeños. Lo anterior no carece de importancia, ya que la desarrolladora está acostumbrada a publicar en occidente y el elevado coste de producción seguro que determina su estreno en tierras europeas y americanas. En cualquier caso, todavía no se han revelado plataformas de destino o fechas de lanzamiento, aunque el desarrollo ofrece la sensación de encontrarse muy avanzado.

Gráficamente impresionante

Para alcanzar este nivel de realismo, la desarrollara ha combinado la potencia de Unreal Engine 5 con la tecnología de escaneo tridimensional de NCSOFT, efectos visuales de alta calidad, captura de movimiento, así como otras herramientas destinadas a "representar las expresiones y movimientos de los personajes al detalle". El tráiler habla por sí solo.