'Quake Champions' recibe el mapa 'Q3A The Longest Yard'

Para todo aquel que esté familiarizado con Quakeu otros shooters en primera persona (y si no lo está, debería), bastaría con que dijera Q3DM17 en Quake Champions. Tras leer estas palabras, ya tendrías que estar actualizando el juego y preparándote para los intensos, caóticos y divertidos tiroteos que te esperan. Y si no sabes de qué estoy hablando... Bueno, ya estás tardando en documentarte un poco sobre videojuegos en general. Plataformas impulsoras... en el espacio. Así era Q3DM17, uno de los mapas más brutales y populares de Q3A, que ofrecía un frenético y absurdo festival de cañones de riel y cohetes. Pues bien, The Longest Yard ha vuelto a Quake Champions completamente reimaginado con el fin de ofrecer toda esa locura en la actualización de septiembre.

Pero aquí no acaba esto, literalmente, ya que en el evento Bethesda Gameplay Days de Seattle se han confirmado cantidad de novedades para esta misma actualización, como varios modos arcade, multitud de cambios en el equilibrio y funcionalidades refinadas. Y para rematar la jugada, Athena, una nueva campeona que aterrizará en la arena con su gancho de agarre muy pronto. Athena es un rostro conocido de Quake que llegará al PTS a mediados de septiembre con vistas a debutar públicamente poco después.

Además, el equipo ha desvelado dos nuevos modos que llegan al PTS en octubre: el popular modo por equipos CLB y un modo nuevo, Portal, en el que los jugadores tendrán que atacar y defender en equipo.

Recuerda que Quake Champions es gratuito para todo el mundo en Steam y Bethesda. Los modos arcade aparecerán en la pantalla de Jugar ya e irán cambiando con regularidad.

Éstos son algunos ejemplos de los modos de juego que se podrán encontrar en el arcade.

Cohetes rápidos. Todos los campeones aparecerán únicamente con el lanzacohetes. Por cierto, la munición será infinita y el daño cuádruple.

Campeón sorpresa. Empiezas con un campeón aleatorio y apareces con otro distinto cada vez que te maten. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que puedes aparecer con campeones que todavía no hayas desbloqueado, así que podrás probarlos todos.

Baja instantánea por equipos. El clásico modo donde cada tiro es mortal ahora con capacidad para dos equipos de cuatro.

Sacrílega trinidad. Las armas que se pueden recoger ya no aparecen en el mapa. En su lugar, apareces con el mítico trío armamentístico de Quake: el lanzacohetes, el cañón de riel y el cañón de rayos.

Sacrificio. Vuelve el popular modo 4c4 consistente en capturar almas de los obeliscos.