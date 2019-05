'RB Player One', el torneo 1v1 de LOL convoca a los mejores jugadores en solitario

Los mejores invocadores aficionados de League of Legends tienen una cita marcada a fuego. Arranca en nuestro país el Red Bull Payer One, el torneo mundial 1v1 del MOBA de Riot Games que se juega ya en 25 países. En esta ocasión se trata de demostrar el talento… sin un equipo detrás que facilite pentakills o camufle errores. Desde el pasado 4 de mayo, un calendario de seis paradas offline convocará los últimos sábados de primavera a los lobos solitarios que no teman batirse en la modalidad de uno contra uno.

El torneo se desarrollará simultáneamente en Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, Mallorca, Bilbao, Salamanca, además de dos espacios en Madrid y dos en Barcelona. Las citas se celebran los sábados de mayo (4, 11, 18 y 25) además del 1 y 8 de junio. En cada torneo, el máximo de competidores, por centro y jornada, será de 128, si bien podría ampliarse según demanda.

En todo caso, sólo los 16 mejores serán invitados a la gran final nacional, que se celebrará en junio en Madrid. De entre ellos, el ganador se llevará el trofeo, así como un viaje con los gastos cubiertos a la final internacional de Brasil. Respecto a la asignación de puntos que determinarán quiénes son los campeones, en cada partida se asignarán cinco al mejor.

Tras cada una de las clasificatorias, habrá un ranking nacional con los puntos de cada jugador de cara a las siguientes paradas. Esta información se actualizará en la web.

Es un torneo reservado a amateurs, mayores de 16 años y no se permite la participación a quienes estén ya compitiendo en ligas profesionales como LCS, LEC, LCK, LPL o SLO. Sólo el mejor jugador del mundo podrá coronarse como Player One en la final en Madrid que se transmitirá en streaming.