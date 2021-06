La tecnología RTX llega a otra batería de títulos como 'Red Dead Redemption 2' y 'Doom Eternal'

Nvidia ha anunciado durante el Computex 2021 la llegada de su tecnología RTX, como soporte de trazado de rayos y Deep Learning Super Sampling (DLSS) a ocho nuevos juegos, aunque dos de ellos recibirán únicamente el DLSS. Los títulos más destacados son Red Dead Redemption 2, Doom Eternal y Rainbow Six Siege.

Red Dead Redemption 2 aterrizó en PC aproximadamente un año después de su lanzamiento oficial en consola y ahora recibirá soporte para tecnología DLSS de Nvidia en tarjetas de la línea RTX. El juego se sustenta sobre una faceta gráfica impresionante y esto conlleva mucho peso para los ordenadores, especialmente sobre las cotas más altas de calidad. Ahora, el DLSS puede ayudar a obtener un mejor rendimiento que permita aumentar la calidad de los efectos o incluso arriesgarse a resoluciones más altas. Sin embargo, vale la pena señalar que el juego no obtendrá soporte para trazado de rayos en tiempo real.

Rainbow Six Siege es otro juego que próximamente contará con DLSS, lo que tiene mucho sentido, ya que se trata de un título competitivo en el que se buscan velocidades de cuadro más altas y mejores tiempos de respuesta, no un aumento de los efectos gráficos.Doom Eternal también acogerá la actualización para recibir no sólo DLSS, sino también soporte para trazado de rayos en tiempo real con tarjetas gráficas de la línea GeForce RTX. La actualización para este juego ya tiene fecha anunciada y llegará a finales de este mes de junio.

Vale la pena señalar que cinco juegos más recibirán soporte tanto para la tecnología upscaling vía deep learning y Ray Tracing en tiempo real: Icarus, DYING: 1983, The Ascent y The Persistence -desde el 11 de este mes- y Lego Builder's Journey -el próximo día 22 con las tecnologías integradas-.

Por último, AMD ha confirmado que su propia tecnología de upscaling llamada FidelityFX Super Resolution también llegará el 22 de este mes con soporte para múltiples GPU.