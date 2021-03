'Ratchet & Clank' se puede descargar gratis durante tiempo limitado en PS4 y PS5

Sony ha modificado las condiciones de compra de Ratchet & Clank en PlayStation Store y ahora, cualquier usuario con una cuenta PSN (no es necesario tener suscripción activa PS Plus) puede canjear el juego de forma gratuita.

El título también está disponible en el sitio web de la tienda PlayStation. Para canjearlo, simplemente inicia sesión con una cuenta PSN, que se puede crear inmediatamente con una dirección de correo electrónico válida, y pulsa en el apartado con la frase Agregar a la biblioteca.

El juego estará disponible de forma gratuita hasta el próximo 31 de marzo y aquellos que lo reciban se quedarán con él para siempre en su biblioteca. Teniendo en cuenta que para descargar Ratchet & Clank tan sólo se necesitan estos simples pasos, ni siquiera necesitas tener una consola PS4 o PS5 actualmente, ya que puedes abrir una cuenta y garantizarte una copia si tienes planeado comprar alguna de las consolas en el futuro.

La distribución del juego es parte de la promoción Play At Home, en la cual Sony publica algunos de sus éxitos para animar a los jugadores a permanecer en casa durante la pandemia. El procedimiento de adquisición del juego se puede realizar directamente para PlayStation 4 y PlayStation 5 sin discriminación de la versión del juego del 2 de marzo a las 5:00 CET al 1 de abril de 2021 a las 05:00 CEST.

Ratchet & Clank, lanzado en 2016, es el último título publicado de la icónica franquicia de Insomniac Games y anteriormente se incluyó gratis para suscriptores de PS Plus en 2018, actualmente también forma parte del catálogo PlayStation Plus Collection para PS5. El juego gratuito también sirve como anticipo promocional de Ratchet & Clank: Rift Apart, el siguiente título de la franquicia, que se lanzará en exclusiva para PlayStation 5 el próximo 11 de junio.