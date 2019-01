Todo lo que debes saber sobre 'Resident Evil 2 Remake'

En agosto de 2015, Capcom realizaba el anuncio que muchos jugadores llevaban esperando desde hacía años. Casi dos décadas después del lanzamiento del que pasaría a ser uno de los mejores videojuegos de terror de la historia, la desarrolladora japonesa confirmaba que estaban trabajando en una remasterización de Resident Evil 2. La espera ha sido larga y el desarrollo se mantuvo durante mucho tiempo dentro de un hermetismo sin fisuras, hasta la Electronic Entertainment Expo del pasado 2018, donde se ofreció una presentación que sacudía el corazón de los seguidores más veteranos y llamaba la atención de las nuevas generaciones de jugadores. Una obra con esta carga nostálgica y un desarrollo que se extiende durante un periodo de tiempo tan largo tiende a la creación de expectativas altísimas, y no es para menos. Con la promesa de modernizar una experiencia con más de 20 años, el objetivo de ofrecer algo familiar y, al mismo tiempo, inédito para todos los jugadores.

La noche del 29 de septiembre de 1998 en Raccoon City

Para ir ganando tiempo antes del estreno del juego, hemos preparado un especial que recopila toda la información proporcionada de la remasterización y una colección de imágenes que muestran la evolución de la entrega. Todo lo que se necesita para disfrutar de una de las experiencias más esperadas del año.

En relación con el argumento, primero nos ponemos en antecedentes con un pequeño resumen de la franquicia hasta el momento del comienzo de la obra. A pesar de que Resident Evil 2 no es una secuela que requiera un conocimiento previo para entender el conjunto, no está de más conocer todo lo que rodea la historia del juego.

En mayo de 1998, un incidente ocurrido en los laboratorios de Umbrella, una compañía farmacéutica situada en las montañas Arklay en las afueras de Raccoon City, propició la liberación del Virus-T, contaminando las instalaciones, matando a los empleados y diseminando la epidemia al entorno. Con las inminentes noticias de extraños asesinatos, se envía para investigar los incidentes al cuerpo de policía denominado como S.T.A.R.S. Sin embargo, el equipo Bravo desaparece sin explicaciones.

Posteriormente el equipo Alpha, con Jill Valentine y Chris Redfield al mando, también acude a la zona para esclarecer los eventos. A modo de resumen, el equipo de élite percibe que el área está infestada de monstruos y se descubre la investigación con armas biológicas de Umbrella. En realidad, todo correspondía a una trama de Albert Wesker, jefe de S.T.A.R.S. y colaborador secreto de la farmacéutica. Al final de la historia, sólo cinco miembros de S.T.A.R.S. sobreviven, pero la mansión y los laboratorios son destruidos por la propia Umbrella para encubrir los hechos. A pesar de la destrucción de los laboratorios, el T-virus, responsable de las mutaciones biológicas, infecta el área metropolitana de Raccoon City por la combinación de algunos elementos, causando caos y destrucción tan sólo unos meses después.

La trama de Resident Evil 2 nos lleva hasta la noche del 29 de septiembre de 1998 en la ciudad de Raccoon City, ubicada en el medio oeste de Estados Unidos. Después de los sucesos del primer Resident Evil, en julio, el Virus-T poco a poco fue infectando los alrededores. Aunque se ha decretado la ley marcial en la ciudad, nuestros protagonistas Leon y Claire llegan a Raccoon City sin saber nada del asunto: León en su primer día de trabajo en la R.P.D. (Departamento de Policía de Raccoon) y Claire en busca de su hermano, Chris Redfield, uno de los protagonistas del primer juego. Durante la campaña los dos personajes deberán sobrevivir al caos de Raccoon City e intentar escapar con vida mientras descubren la conspiración que derivó en los incidentes que han transformado la ciudad y creado una epidemia zombi.

Una remasterización que amplía al original

Lo anterior se encuentra en la línea temporal de la franquicia, pero, con la adaptación, hay algunas dudas. Por ejemplo, ¿el juego altera algún elemento del original? No. A pesar de expandir las tramas de fondo de cada personaje, incorporar acontecimientos inéditos e incluso áreas nuevas, la idea es que la cronología se mantenga intacta. Una de las diferencias con relación al primer juego es que la ambientación es completamente urbana. Aunque el original explora poco las calles, la nueva versión tiene una expansión de este escenario.

Similar a la mansión Arklay del primer juego, la comisaría de policía es el principal escenario de Resident Evil 2. El área es poco convencional debido al pasado del edificio, que era un museo antes de acoger a las fuerzas del orden de la ciudad. Una estancia amplia, con mucho lujo y obras de arte repartidas por todo el edificio. También tiene conexión con las alcantarillas de la ciudad y, por consiguiente, acceso al laboratorio subterráneo secreto de Umbrella.

A primera vista, el sistema de desagüe parece como cualquier otro. Pero Umbrella ha aprovechado el espacio para utilizarlo como pasadizo para acceder a su laboratorio secreto. En la adaptación, las instalaciones públicas y pasajes serán hogar de terribles monstruos, como el cocodrilo gigante. A pesar de adoptar el nombre de un espacio científico, el laboratorio subterráneo de Umbrella es un complejo enorme. Tiene varios pisos y diferentes sectores que servían para las investigaciones secretas e ilegales de la farmacéutica.

El orfanato, en contraposición, es un área completamente inédita. No hay mucha información sobre la ubicación, pero la descripción oficial indica que se trata de un orfanato construido por Umbrella en los alrededores de la comisaría. Hasta el momento, no se sabe el tamaño del edificio ni lo que Umbrella investigaba allí. Con relación a las áreas añadidas, la comisaría original no tenía ningún baño, lo que era extraño, aunque comprensible puesto que en aquella época la tecnología no daba para demasiados detalles. Pero Capcom sabe que hemos tenido dos décadas de bromas sobre el asunto y para enmendarlo ha repartido varios baños por la R.P.D. Un pequeño devaneo, pero que vale la pena mencionar.

Leon S. Kennedy y Claire Redfield, supervivientes novatos

Por otra parte, aunque la historia es la misma, el equipo de desarrollo ha trabajado bastante en mejorar y expandir cada personaje del juego, no sólo en el aspecto plástico. De los protagonistas a los personajes secundarios, todos han ganado en detalle, con personalidades más matizadas.

Resident Evil 2 presenta dos historias distintas con un dúo de personajes que rápidamente se ganaron el favor del público en 1998. Leon S. Kennedy es un policía novato que llega a Raccoon City sin saber en qué estado se encuentra la ciudad. Como otros personajes, Leon quiere escapar, pero se verá en el epicentro de una conspiración que involucra a Umbrella, la policía de Raccoon City e incluso el gobierno. En busca de su hermano, Chris Redfield, Claire también desconoce el estado de Raccoon City y acaba sumergida en una auténtica noche de los horrores. Además de buscar una forma de huir de la ciudad, la protagonista deberá ayudar a Sherry Birkin, un personaje vital en la trama. Sherry es la única hija de William Birkin, un científico que trabajaba para la Corporación Umbrella. Antes de fallecer, su padre le había entregado un collar donde guardaba una muestra pura del G-Virus. Cuando el Virus-T se desata por Raccoon City, Sherry se las apaña para sobrevivir por sí misma y se refugia en la comisaría de policía.

No hay héroes sin villanos y, como en el original, el remake cuenta con los enemigos clásicos de la franquicia, como los zombis, el alma de la franquicia está. Son los enemigos más icónicos de la serie y regresan de una manera mucho más amedrentadora, con un aspecto grotesco y mucha más resistencia a los tiros. Esta vez, tal vez sea mejor inutilizar a un zombi que matarlo para ahorrar balas. Tampoco faltan los perros infectados. Ágiles y letales como siempre, darán más de un dolor de cabeza a los protagonistas. Los terribles lickers también estarán más presentes durante todo el juego, apareciendo más a menudo.

Cambiando de mutación, en el pasado, el Adult-G era un jefe intermedio en las campañas de Leon y Claire, pero en el remake será el Adult-T, un enemigo de élite, el que aparece de vez en cuando para complicar la vida del jugador. El cocodrilo gigante, el jefe clásico, no se pierde el remake y es mucho más imponente que antes. Terminamos con Mr. X, aunque este jefe no tiene oficialmente ese nombre, es un Tyrant cuya misión pasa por eliminar a cualquiera que conozca demasiado sobre los planes de Umbrella.

Aplicando nuevas tecnologías

A diferencia de algunas remasterizaciones que optan por recrear la experiencia original, Resident Evil 2 va a la contra: la idea es reimaginar la faceta plástica y mecánica, con casi todos los elementos, de la historia. El primer y más impactante cambio lo encontramos en la supresión de las cámaras fijas para dar paso a un sistema más moderno con la famosa cámara sobre el hombro. Teóricamente, esto podría facilitar un poco el juego, pero desde Capcom aseguran que se ha compensado con algunos trucos, por ejemplo, colocando más corredores oscuros y efectos para aumentar la opresión.

Otra de las incorporaciones para complementar la jugablidad es la dificultad adaptativa implementada originalmente en Resident Evil 4. Para evitar frustraciones, este sistema aumenta o disminuye la dureza del juego de acuerdo con la experiencia del jugador. Por ejemplo ¿estás matando a los zombis muy rápido y te sobra munición? No te preocupes encontrarás un número mayor de enemigos y algunos, incluso más resistentes. ¿Que por el contrario estás muriendo demasiado? Pues el juego se encargará de facilitarte alguna ayuda.

En cualquier caso, no tendremos que esperar mucho para descubrir todo esto, porque Resident Evil 2 Remake llega este viernes día 25 a PlayStation 4, Xbox One y PC.