SEGA registra la marca 'Persona 5 Strikers'

La división central de SEGA en Japón ha registrado la marca Persona 5 Strikers. La denominación no es nueva, puesto que anteriormente ya pudimos descubrir este nombre en un listado de juegos desarrollados por terceros que llegarán a Switch. Ahora nos ponemos en modo especulación, porque según algunas teorías, Strikers podría ser el nombre occidental de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. En realidad, estaríamos ante un movimiento tradicional entre la editora nipona y Atlus, como sucedió con Persona 4 Arena (Persona 4 The Ultimate en Mayonaka Arena en Japón) y Persona 4 Arena Ultimax (Persona 4 The Ultimax Ultra Suplex Hold).

En cualquier caso, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers se lanzará en Japón el 20 de enero de 2020 en PlayStation 4 y Nintendo Switch. El lanzamiento en occidente se espera para el próximo año, aunque por el momento no se han precisado los términos y plazos estimados. El título presenta un conjunto jugable cargado de acción en el mundo de Persona 5, desarrollado en colaboración con Omega Force, estudio propiedad de Koei Tecmo y autor de series como Dynasty Warriors y Samurai Warriors.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers se establecerá seis meses después de la conclusión del quinto capítulo. Durante las vacaciones de verano, la animada pandilla se verá envuelta en un nuevo y extraño accidente: criaturas misteriosas que han aparecido en todo Japón están convirtiendo los corazones robados de los seres humanos en joyas. Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Futaba Sakura y los otros miembros del famoso grupo conocido como Phantom Thieves of Hearts tendrán la oportunidad de volver a evitar otra crisis de corazones.