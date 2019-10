'Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition', el volumen más completo del juego

Dando carácter de veracidad a los rumores que señalaban la producción de un volumen compilatorio de la última aventura de la incombustible Lara Croft, la cúpula de Square Enix ha anunciado oficialmente Shadow of The Tomb Raider: Definitive Edition con un vídeo que establece el lanzamiento en noviembre para PC, PS4, Xbox One y, sorpresa, también para Google Stadia.

El formato propuesto no es diferente a los producidos para los capítulos anteriores de la denominada nueva trilogía de la épica aventura de Lara Croft firmada por Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Incluirá en su interior todos los contenidos del original y las siete expansiones que han conformado el suculento soporte postlanzamiento, además de todas las tumbas de desafío, armas, atuendos y habilidades descargables.

De esta manera, todos aquellos que aún no hayan experimentado la última odisea de Lara Croft podrán hacerlo por todo lo alto, arrancando desde la campaña principal y pasando por los contenidos extra para experimentar la versión más completa de la obra. El vídeo que presenta la edición confirma su puesta de largo el próximo martes 5 de noviembre en PC y consolas, mientras que la versión de Google Stadia llegará en algún momento indeterminado del mismo mes.

A grandes rasgos, la entrega supone la recta final en la evolución del personaje a lo largo de los últimos años, desde el reboot de 2013, pasando por Rise of The Tomb Raider y culminando en Shadow of The Tomb Raider. Este viaje narra la naturaleza más sórdida de Lara, obligándola a tomar decisiones que ponen a prueba su humanidad.