'Los Sims 4', una manera segura y divertida de no perder la cabeza en plena pandemia

¡Dichosa incertidumbre! Cada día que pasa aparecen nuevos datos, más normas y restricciones que condicionan, y mucho, nuestro día a día. La pandemia nos ha azotado (¡y de qué manera!) alterando nuestras rutinas, dejándonos, en ocasiones, en un limbo en el que no sabemos bien cómo actuar. La cultura en vivo no muestra signos de recuperación y por desgracia parece ser que nuestra única función, hasta que todo vuelva a esa llamada nueva normalidad, es resistir y aguantar.

Por suerte, y aun teniendo en cuenta que la oferta cultural está muy mermada, tenemos válvulas de escape fantásticas que nos permiten desconectar de la incertidumbre, alimentándonos, aunque sea por unas horas, de sueños y esperanza. También de mundos completamente diferentes al nuestro. Y sí, hablamos de los videojuegos, ese sector que, gracias a su naturaleza, puede disfrutarse de forma segura y cómoda en casa.

Para aquellos renegados que quieren seguir viviendo como desean, aunque sea de forma digital, existe una serie que, desde hace 20 años, hace las delicias de las jugadoras y jugadores más creativos del mundo: Los Sims. La saga, una de las más famosas de la historia de los videojuegos precisamente por trasladarnos a un mundo virtual similar al nuestro, nos ha acompañado desde el inicio de la pandemia con nuevos contenidos para ampliar nuestras posibilidades.

Érase una vez un Yo virtual

Los Sims 4 es uno de esos títulos donde el jugador pone el límite: la creatividad y originalidad de los personajes, sus historias y el mundo que los rodea son todo obra del usuario, y eso es lo que hace adictivo. ¿No nos atrevemos a hablar con nuestro crush? Pues hacemos un alter ego virtual para experimentar cómo sería una hipotética relación.

Para ello contamos con un fantástico editor de personajes, una de las estrellas del videojuego. Con apenas unos clicks aquí y allá, podremos trasladar a nuestros amigos y no tan amigos al mundo virtual de forma fácil y sencilla, dándoles algunas características propias para que desarrollen su personalidad en todo momento. Personajes construidos, y seleccionado nuestro primer hogar, sólo tenemos que apretar start para comenzar a gozar. Y, a partir de ahí, comienza la magia.

Y es que la popularidad de Los Sims es directamente proporcional a la cantidad de situaciones fantásticas que ocurren dentro del juego. No sólo hablamos de las relaciones entre los personajes creados por el jugador, sino también por los creados por la inteligencia artificial: los vecinos que van y vienen, los inesperados romances, las rupturas dramáticas, los hijos deseados (o no…) todo se desarrolla de forma orgánica como buen simulador de vida que es. Emocionarnos con Los Sims y su vida es, sinceramente, algo que ocurrirá tarde o temprano.

Los nuevos contenidos

El mundo cambia día a día, y Los Sims también. Con cada nueva actualización aparecen nuevos personajes, guiones, misiones y, por supuesto, cientos y miles de objetos y patrones nuevos con los que diseñar la casa de nuestros sueños. Cada expansión va añadiendo más y más contenido que va integrándose al juego base, lo que a su vez multiplica las posibilidades y añade un plus de rejugabilidad: no hay dos partidas iguales en Los Sims, como no hay dos vidas idénticas en el mundo.

La necesidad de mantener y preservar el planeta, de hecho, está muy presente en el videojuego. La expansión Vida Ecológica da a los jugadores la posibilidad de volverse más eco friendly, llevando los valores de la colaboración en comunidad y de un estilo de vida sostenible al hacer que cada pequeño cambio tenga un impacto real en el mundo. Comenzar en un barrio contaminado y, con cada decisión tomada, tratar de sustituir el humo y la compra compulsiva por energías renovables y el reciclaje es todo un lujo que, esperemos, se aplique en el día a día del jugador en su vida real.

Otro de los nuevos contenidos es Portentos del Punto, una de las actualizaciones más aclamadas en plena cuarentena -con el permiso, por supuesto, de los dulcísimos amigos de la levadura y los pasteles- al trasladar las habilidades del tejido y la artesanía al mundo virtual. Diseñar nuestra propia ropa, combinar colores y venderla de forma en línea para que la vistan otros Sims ha sido, para muchos, todo un subidón de adrenalina.

Pero estamos hablando de videojuegos, y un simulador de vida puede parecer (e insistimos: parecer) aburrido si nuestra vida no es demasiado dinámica o no está llena de emociones fuertes. Es por ello que Los Sims también se adentraron en el fantástico mundo de Star Wars en Viaje a Batuu, donde abandonamos nuestro planeta y nos encontramos, cara a cara, con los icónicos personajes de las últimas películas de La Guerra de las Galaxias, con Kylo Ren y Rey al frente. Misiones en pleno universo, jurar lealtad a la Primera Orden o mantenerse en el lado de los rebeldes serán algunas de las aventuras que nos esperan en este atípico y también divertidísimo contenido adicional.Por último, nos encontramos con Escapada a la Nieve, lo último que se ha lanzado al mercado y que permite tomar un contacto único con la naturaleza, la tradición zen y, por supuesto, la adrenalina de los deportes de nieve. Ya sea dando paseos conscientes, sumergiéndonos en las calentitas aguas termales o apuntándonos a los deportes de invierno, este contenido de inspiración japonesa añade multitud de opciones tanto para relajarse como para los bien llamados culos inquietos.

Diversión segura y sin límites

En una época en la que la responsabilidad y el apoyo vecinal está más presente que nunca, debemos hacer un esfuerzo por mantenernos cuerdos, a pesar de que los tiempos que se avecinan no son muy alentadores.

La cultura está en crisis, pero, con un poquito de empeño y buenas intenciones, podemos continuar con nuestras vidas sin poner en riesgo a nadie. En este sentido, los videojuegos están jugando un papel fundamental para mantener el orden hasta que todo haya pasado, y Los Sims, con sus correspondientes contenidos, ofrecen al jugador un infinito abanico de posibilidades que pueden hacer que las restricciones vitales sean, como mínimo, más llevaderas. Y tú, ¿qué historia quieres vivir en Los Sims?