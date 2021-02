'Skyforge', el MMORPG gratuito, se atreve con Nintendo Switch

Primera consigna: gratis para descargar y sin tener que pagar por el online. Skyforge se estrena en Nintendo Switch con una fórmula de éxito reconocida, la que permite sumar nombres y experiencias desde hace años a ordenadores, PlayStation y Xbox. Pero supone una novedad notable en el catálogo de Switch, puesto que viene a cubrir un hueco enorme, el de los juegos online masivos con personajes que desarrollar y millones de usuarios para juntarse durante cientos de horas.

Un universo que no deja de moverse

Aunque ahora la producción está en manos de Allods Team y es editado por la multinacional MY.GAMES, Skyforge nació en el seno de Obsidian Entertainment. Las referencias a Fallout New Vegas, Star Wars Caballeros de la Antigua República, Pillars of Eternity o el reciente The Outer Worlds dejan entrever quién estuvo detrás del proyecto en sus primeros compases. La impronta de calidad queda patente, y se plasma en un universo muy rico que no ha dejado de moverse desde 2015. Algo de lo que se beneficia la edición de Switch, puesto que recibe estos años de evolución con mucho contenido en su sitio.

El mundo de Aelion se presenta como un escenario en el que vive una sociedad llena de dioses. Pero en este lugar las cosas no son precisamente fáciles. La prosperidad del planeta se ve interrumpida de vez en cuando por los recuerdos de conflictos pasados con las llamadas invasiones, que tienen como protagonistas a otras razas que ansían riqueza y poder.

Cuando comenzamos una partida, Skyforge nos ofrece una selección de clases, 18 opciones con las que podemos empezar a crear una deidad a nuestra medida. El sistema de personalización es completo, como no podía ser de otra forma, pues de la originalidad depende que terminemos representando algo único. Que el resto de jugadores, online, sea capaz de reconocernos a primera vista. Una vez en marcha, comprobaremos que cada decisión es importante en cuanto a habilidades, razas o el propio sistema de combate.

Magia, ciencia ficción y poderes divinos

La existencia en un planeta tecnológicamente avanzado no está reñida con atesorar poderes divinos. La magia y la ciencia ficción se mezclan en un espectáculo único, aunque es sencillo darse cuenta que hay clases muy dadas a utilizar la fantasía al más alto nivel, mientras otras depositan más confianza en el plomo para liquidar a sus enemigos. Hay opciones para convertirse en el guerrero más feroz, pero también da lugar a papeles más centrados en sanar o alzarse como el escudo del grupo. Los papeles son típicos de género, pero con un rango amplísimo de variaciones que evitan encasillamientos.

Como es habitual, tendremos pocas clases disponibles al inicio, habrá que avanzar la progresión en el juego. Aunque, eso sí, podremos adquirir paquetes de inicio que acelerarán el progreso y darán acceso a opciones bloqueadas si no se pasa por caja. Esta misma fórmula goza de éxito en otras plataformas, con cientos de horas de juego sin necesidad de pagar, aunque la tentación por ir más rápido nos puede llevar a buscar la tarjeta de crédito.

Llévatelo donde quieras

Con esta versión para la consola de Nintendo recibimos una novedad que llegó hace pocos meses y que ha supuesto un aliciente enorme: un mapa y un árbol de progreso para avanzar por cada temporada. El sistema de progresión es uno de los puntos fuertes de Skyforge y se deja patente que han tenido años para depurarlo al máximo. Repetir expediciones para subir de poder divino y unirnos a otros jugadores se vuelve de lo más adictivo y divertido. Aunque no faltan eventos especiales, con las invasiones como reinas y cierto apartado PvP.

También las charlas con otros jugadores, mensajes, grupos y demás opciones sociales están cubiertas. Podemos presumir de atuendos y mascotas en las zonas comunes, aunque se trate solo de elementos estéticos.

Conclusiones

En definitiva, estamos ante una experiencia original en cuanto a su ambientación. También por ser poco frecuente en Switch, cuyo componente online empieza a completarse en todos los géneros. Aunque llega con los problemas típicos de los estrenos en la plataforma, nivel gráfico, fluidez o tiempos de carga, estos aspectos mejorarán con las actualizaciones previstas para las próximas semanas.