Sony lanzará más exclusivas de PlayStation en PC y comenzará con 'Days Gone'

Jim Ryan, jefe de PlayStation, ha revelado que Sony llevará más juegos exclusivos de PlayStation hasta PC. El primer título importante de esta nueva ola será Days Gone, la producción de acción y aventura de 2019 desarrollada por SIE Bend Studio, que llegará a ordenadores durante 2021.

El nuevo posicionamiento de la compañía sobre la exclusividad de sus productos se produce después del lanzamiento en ordenador de Horizon Zero Dawn el año pasado, que obtuvo una acogida positiva a pesar de algunos problemas técnicos."En términos de éxito directo en PC, a la gente le gustó y lo compró", explica Ryan. Además del buen resultado comercial, el ejecutivo sostiene que la compañía no ha observado una tendencia excesivamente negativa por parte de la comunidad de usuarios de PlayStation con el lanzamiento del juego en ordenadores.

La compañía posiciona el mercado de PC como una fuente potencial de ingresos que incluso puede ayudar a cubrir los costes de producción de los propios juegos. "El capital necesario para realizar videojuegos aumenta en cada ciclo, a medida que se enriquece el calibre de las propiedades intelectuales", explica el ejecutivo.

Hasta el momento, desde las oficinas de Sony no se han indicado qué otros títulos podrían llegar próximamente a PC. No está de más tener en cuenta que con anterioridad, la compañía japonesa aseguró que no existen planes para realizar lanzamientos simultáneos en PlayStation y ordenador, ya que la consola continúa siendo la máxima prioridad de la empresa.