Sony presenta las diferentes ediciones de 'Days Gone'

Sony Interactive ha desvelado el primero de una serie de tres vídeos de Days Gone que conforman la serie El mundo de Days Gone. La primera pieza de esta serie, titulada La zona de Farewell, lugar donde se desarrollará la historia, nos llega totalmente doblada al castellano narrada por el actor y director de doblaje Claudio Serrano (que pondrá voz al protagonista del juego), mostrando parte de lo que espera en este paraje posapocalíptico, con sus desolados paisajes, su extrema climatología y hostiles entornos.

El protagonista de esta singular apuesta de los americanos Bend Studio no es otro que Deacon St. John, un motero cazarrecompensas que explora el mundo abierto luchando contra los freakers, humanos infectados por un virus que los ha convertido en criaturas salvajes y hambrientas dos años después de una pandemia mundial. Si estás pensando en hacerte con él, seguramente te interesará saber que, además, la compañía ha desvelado las distintas ediciones que pondrá a la venta.

La Edición Estándar, que se podrá encontrar en los puntos de venta habituales. La Edición Especial, que contendrá el juego presentado en un steel-book, el libro de ilustraciones digital y físico The Art of Days Gone editado por Dark Horse Comics, la banda sonora del juego en formato físico y digital y los siguientes contenidos digitales: tres skins de moto de errante, el desbloqueo anticipado de la habilidad manitas y un tema dinámico para PS4 inspirado en el juego.

Por último, la Edición Coleccionista ofrecerá los mismos contenidos que la Edición Especial, más una figura de Deacon St. John, esculpida por Gentle Giant Ltd., seis pines de coleccionista inspirados en el juego, cuatro calcomanías y un parche del juego.