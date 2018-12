De fiesta con 'Starlight Celebration' de 'Final Fantasy XIV'

Cómo cada año, los Guerreros de la Luz de Eorzea se reúnen para celebrar las fiestas en el evento conocido como Starlight Celebration. Las celebraciones, que comenzaron el pasado día 17, se prolongarán hasta el 31 de este mes. Aquellos jugadores que hayan alcanzado el nivel 15 en Final Fantasy XIV: Online podrán disfrutar de una cadena de misiones de temática festiva. Para ello, deberán dirigirse a la ciudad de Old Gridania y hablar con Amh Garanjy, para embarcarse, entre otros, en la misión Not-so-silent Night y encontrar cantantes que estén dispuestos a formar parte del Coro Musical de Ishgardian, algo indispensable en las celebraciones invernales.

Aquellos que participen en las celebraciones recibirán un atuendo del coro navideño y objetos, como el árbol de Navidad Silver Starlight Sentinel, Starlight Donuts y el muñeco de nieve Evercold Starlight Snowman, ideales para estas fechas.

Hay que recordar que el próximo 2 de febrero se ofrecerán nuevos detalles sobre Shadowbringers, la nueva expansión anunciada hace unas semanas, que incluirá multitud de nuevos contenidos en verano de 2019. La expansión, que se acompañará de la actualización 4.5, incorporará el Mago Azul, un modo New Game Plus, nuevas profesiones, áreas y la característica de juego Trust para personajes no jugables, entre otras novedades.