'Steven Universe: Save The Light' confirma edición para ordenador y apunta a Switch

Buenas noticias para los jugadores de PC, pues Cartoon Network y Grumpyface Studios han confirmado que Steven Universe: Save The Light dará el salto de PlayStation 4 y Xbox One a ordenadores. Por fortuna, el RPG debutará muy pronto en PC y Mac, puesto que tiene previsto su lanzamiento a lo largo de este mes vía Steam. La edición para compatibles se lanzará con textos de pantalla y menús en español, logros, compatibilidad con varios controladores y sistema de guardado en la nube.

Steven Universe: Save The Light se puede considerar una nueva entrega de Attack The Light, el título para móviles que se estrenaba en 2015. Steven y compañía se embarcarán en una aventura con un sistema de combate en tiempo real por turnos. "¡Únete a las Gemas de Cristal en su misión más importante! Una misteriosa nueva Gema robó un arma poderosa. Sólo Steven y sus amigos tienen lo que se necesita para detenerla. Save the Light es un juego de rol híbrido único", asegura la ficha de producto.

No obstante, Grumpyface Studios también espera anunciar próximamente una versión del título para Nintendo Switch.

Los requisitos mínimos y recomendados para ejecutar el juego en PC son los siguientes.

Requisitos mínimos. Sistema operativo: Windows 7 (versión de 64 bits); CPU: Intel Core i5 o equivalente; memoria: 8 GB de RAM; gráficos: Nvidia GeForce GTX 730 o equivalente (1 GB); almacenamiento: 9 GB;

Requisitos recomendados. Sistema operativo: Windows 10 (versiones de 64 bits); CPU: Intel Core i5-2300 2.8 GHz o equivalente; memoria: 8 GB de RAM; gráficos: Nvidia GeForce GTX 960 o equivalente (2 GB); almacenamiento: 9 GB