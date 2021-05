'Subnautica: Below Zero', ¿quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas?

Un año después del lanzamiento de la primera entrega, el desarrollador Unknown Worlds Entertainment anunció una secuela de Subnautica que rápidamente entró a formar parte del programa de acceso anticipado para PC. Tras dos intensos años, por fin podemos disfrutar de nuevo de una experiencia de supervivencia y exploración diferente tanto en consolas de actual generación como en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Mac. Ahora, con el factor sorpresa en su contra, la continuación se enfrenta a la cuestión de rigor: ¿Será Below Zero tan bueno como el primero?

Desafiando mitos

Vayamos despacio, porque Subnautica: Below Zero desafía a la leyenda que afirma que segundas partes nunca fueron buenas: es una secuela que consigue traer de vuelta las sensaciones que producía el original, aunque amplificadas, mejor elaboradas incluso. Durante este viaje, no solo estamos invitados a explorar el mundo a modo y forma del primer encuentro, Unknown Worlds nos ha preparado un increíble y detallado universo helado. En este punto no estaría de más enumerar algunas de las características de la producción.

Below Zero es un juego de supervivencia submarina en el que da igual lo que queramos hacer, siempre vamos a estar distraídos por una cosa u otra. En esta ocasión nos metemos en el papel de la científica Robin Ayou en el descenso al planeta 4546B. Entre las prioridades de nuestra protagonista, no solo estará la intención de averiguar el paradero de su hermana Sam, la entrega suma otra primacía relativa a la supervivencia: mantener el calor corporal y permanecer alimentados e hidratados. Para comenzar el viaje contaremos con lo básico, una herramienta para crear objetos y un cajón para almacenar. Las primeras horas las pasaremos explorando y buscando peces para comer y objetos averiados con los que fabricar las herramientas más básicas. Sin peleas.

Exploración y recolección

Tras unas horas, el recoger escombros y comida basura cesará para comenzar a colocar trampas, acumular armarios repletos de herramientas y componentes en la base. Cuanto más nos adentremos en el abismo, más objetos útiles encontraremos, de eso se trata, de explorar. Si te gustan las misiones, no te preocupes, porque tiene una historia principal que progresa al ritmo que marca el jugador y esta vez, el estudio lo ha acompañado con voces que aportan un toque diferente y más cálido. A diferencia de Subnautica, la exploración es un ejercicio más ameno gracias a esa voz interior.

La fórmula funciona, pero ¿cómo se podría mejorar? Pues en Unknown Worlds parece que lo han tenido claro desde el principio y la respuesta es un mundo en la superficie que también podremos explorar. La desaparición de nuestra hermana no es algo que suceda bajo el agua, así que parece buena idea que los desarrolladores y guionistas hayan dejado algunas pistas en el mundo exterior.

A nivel gráfico, el juego ha ganado enteros. No es un enriquecimiento visual excepcional, pero la calidad en los entornos y detalles son fácilmente perceptibles. Lo mismo sucede en la iluminación, decorados, y, por supuesto, personajes. El sonido también mejora con la inclusión de las pistas de voz surgidas de nuestra propia mente y la banda sonora cumple con su cometido de ayudar a impregnarse del ambiente.

Además de las opciones clásicas que visten el formato, se han vuelto a incluir numerosos puzles capaces de tenernos entretenidos durante horas y, aunque el sistema de talentos se mantenga, ¿para qué cambiar algo que sabes que funciona? Parece que el acceso anticipado ha servido para cambiar varios apartados que los jugadores ayudaron a mejorar. Así que, si os gustó el primer Subnautica: Below Zero es un título que no puede faltar en vuestra biblioteca.