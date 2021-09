'Surgeon Simulator 2: Access All Areas', el videojuego de cirugía, regresa ampliando la experiencia original

Bossa Studios, desarrolladora británica con sede en Londres, tiene un par de videojuegos de fama mundial en su catálogo. Uno es Surgeon Simulator, un divertido simulador de operaciones, y el otro es I am Bread, un original título en el que somos una rebanada de pan. La desarrolladora se ha especializado en el tipo de videojuegos gamberros que sobre todo gustan a la comunidad de influencers en Youtube y Twitch, y en los foros más transgresores de videojuegos de internet. Y parece que no les ha ido mal: en la última ronda de inversión que tuvieron en 2019 recibieron la llamativa cifra de 30 millones de dólares de la multinacional NetEase.

Con el apoyo de jugadores e inversores, Bossa Studios lanzó en 2020 Surgeon Simulator 2 para Epic Store únicamente. Se trata de un videojuego de operaciones donde lo último que importa es operar, es un título que versa más sobre el juego en equipo, con amigos, desmembrar y reparar a Bob (nuestro eterno paciente) y buscar cosas que son necesarias por las salas del hospital. Una obra decididamente multijugador no sólo para disfrutar desde nuestros equipos, sino para ver en las principales plataformas de vídeo.

En cuanto a su lanzamiento en Epic Store el pasado año, esta estrategia forma parte de Epic para promocionar su plataforma: paga a los desarrolladores unas notables cantidades para estrenar el videojuego en su plataforma de forma exclusiva por un tiempo, normalmente un año, tras el cual los desarrolladores lo lanzan en otras plataformas. Con ello se garantizan nuevos usuarios en Epic Store, pero con desigual suerte dependiendo del título. Un año después llega a Steam y pronto lo hará en Xbox.

¿Qué ha cambiado desde su lanzamiento en Epic Store el año pasado? Las novedades no han sido muchas, pero sí sustanciales. Como hemos comentado, la comunidad y jugar en equipo es el 90% de Surgeon Simulator 2: Access All Areas, ya que como título para disfrutar en solitario es bastante frustrante (es como jugar a carreras de sacos solo). Las novedades de la versión Access All Areas incluyen una mayor selección de escenarios generados por los usuarios, modelos de personajes más expresivos que antes, y el regreso del Modo Grupo, muy querido por la comunidad en el que hasta cuatro jugadores pueden retarse para salvar a Bob y sus clones.

Un diagnóstico único: ¡A quirófano!

Si no conoces las mecánicas de Surgeon Simulator 2, se trata de un videojuego en primera persona en el que manejamos a un cirujano, aunque más bien estaremos centrados en su brazo y en su mano. Con esa mano podemos interactuar con todo tipo de objetos del escenario como puertas, botones, tarjetas, jeringuillas, sierras, bisturís, objetos de todo tipo y herramientas. Con el botón izquierdo del ratón podemos coger los objetos y pulsando el botón derecho podemos girar la muñeca. Ambas combinaciones nos permiten interactuar en el mundo de Surgeon Simulator 2 como si fuera la vida real. Es un juego basado en la física de los objetos y cómo interactuamos con ellos, por ello es también frustrante no poder coger algo cuando lo necesitamos o poder usarlo a nuestro parecer. Hará falta un tiempo para acostumbrarnos al manejo de los objetos más complicados.

Por suerte las operaciones son meros trámites en Surgeon Simulator 2, en cada misión se nos pedirá que trasplantemos, amputemos, ensamblemos extremidades o la renovación de algún órgano a un paciente (nada vulgar, todo con tono de humor). Y es que el juego no va de operar, va de divertirse con las pruebas que propone las misiones generadas por el desarrollador, o con los escenarios creados por los usuarios, que son cientos y realmente divertidos, sin reglas y condicionantes, tan solo limitados por la imaginación.

Como es habitual, contaremos con diversos modos: Modo Historia y Modo Grupo (para competir con tus amigos), además de crear tus propios escenarios en el Modo Creación. Es imprescindible visitar los niveles creados por la comunidad, que gracias al potente y sencillo editor han recreado escenarios que van desde invasiones zombies en tu hospital, hasta campeonatos de bolos usando órganos de los pacientes. Aquí a la imaginación no impone ningún límite.En definitiva, Surgeon Simulator 2: Access All Areas es un videojuego brillante para una nueva generación de creadores de contenido y para jugar con amigos, un juego sobre todo sustentado en su comunidad y en las ganas de pasarlo bien.