Sylvanas protagoniza el segundo corto animado de líderes de guerra de 'World of Warcraft'

Mientras llega el esperado lanzamiento de Battle for Azeroth, desde Blizzard continúan presentado a los líderes que desempeñarán un papel crucial en el próximo capítulo de World of Warcraft. En esta ocasión le toca el turno a Sylvanas Brisaveloz, jefa de Guerra de la Horda, que lidera sus huestes hacia la victoria contra los elfos de la noche de Darnassus y maniobra para conquistar su hogar, el gran árbol Teldrassil. Sin embargo, un encuentro fortuito con un joven forestal moribundo que cuestiona sus motivaciones y le asegura que no podrá ganar la guerra en la que realmente lucha -una guerra contra la propia vida- la lleva a tomar una decisión que cambiará el curso de la historia de Azeroth.

La expansión, que estará disponible a partir del día 14, permitirá descubrir los nuevos continentes de Kul Tiras y Zandalar, reclutar razas aliadas y explorar territorios desconocidos en expediciones insulares. Aquellos que no puedan esperar tanto tiempo, pueden ir calentando con la precompra, pues además de obtener una subida de personaje hasta el nivel 110, podrán comenzar a reclutar las primeras cuatro de las nuevas razas aliadas de la expansión, incluidos los draenei forjados en la Alianza y los ancestrales Nocheterna en el frente de la Horda.