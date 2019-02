'The Book of Unwritten Tales 2' llega a Nintendo Switch

Como casi todos los héroes han sido barridos por un tipo de color púrpura, el mundo necesita otros nuevos. Y aquí están Wilbur, Ivo, Nate y Critter (superpoder: extremadamente esponjoso y rosa), los protagonistas de The Book of Unwritten Tales 2, la clásica aventura de estilo point-and-click que está de estreno en Nintendo Switch.

Por si te lo perdiste, en The Book of Unwritten Tales 2 controlas a cuatro personajes diferentes en un mundo de fantasía, resolviendo algunos puzles lógicos en una aventura de clásico estilo point-and-click. La historia y el particular humor de la franquicia con sus numerosos guiños a elementos de fantasía y sus coloridos personajes, garantizan más de 20 horas de cuidado homenaje a los juegos de rol. El humor es una pieza clave para los amantes del género con guiños y parodias a obras como World of Warcraft, El señor de los anillos, Harry Potter, MundoDisco o El hobbit, entre otros.

Además, para jugar a esta historia una vez más podrás encarnar al mago gnomo Wilbur, la princesa elfa Ivo y al aventurero Nate, además del bicho, su compañero peludo.