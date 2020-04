'The Last of Us Parte II' no tendrá demo jugable antes de su estreno

La reciente cancelación del lanzamiento de The Last of Us Parte II, que desplaza su debut a fechas y términos indefinidos, animó a no pocos de sus pacientes seguidores a pensar que Sony y Naughty Dog se emplearían en cuerpo y alma en lanzar una demostración del juego como medida paliativa para sosegar a su clientela, teniendo en cuenta que estaba prevista una sección jugable en eventos como el PAX East.

El asunto se convirtió en tema preferente en redes sociales durante las jornadas posteriores al anuncio de la paralización del lanzamiento, pero ahora no ya no queda espacio para contradicciones: "El juego no recibirá ninguna demostración", advierte el director creativo Neil Druckmann. Sobre la cuestión, afirma que es muy diferente preparar una demostración para prensa destinada a eventos y publicar una sección del juego a disposición de un público más amplio para jugar desde la tranquilidad del salón de casa. También apoya su argumentación en base a las mejoras que ha recibido el juego desde el paquete que se planeaba mostrar a prensa y la situación actual del título.

El director explica, además, que construir una demostración para un público masivo significaría una gran cantidad de trabajo extra que actualmente no se pueden permitir y prefieren usar este tiempo para terminar el juego con el menor número de errores posible.

El estreno de The Last of Us Parte II estaba previsto para el próximo 28 de mayo, pero el lanzamiento se ha pospuesto indefinidamente a consecuencia de los problemas logísticos generados por la cuarentena por coronavirus.