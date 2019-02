Desde hoy volvemos a viajar al Condado de Hope para adentrarnos en un mundo posapocalíptico dominado por las gemelas Mickey y Lou. Éste es el tráiler de lanzamiento de Far Cry New Dawn, ya disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

17 años después de los acontecimientos de Far Cry 5 regresamos a Hope County, en Montana, a una sociedad que emergió tras el apocalipsis y en la que la población fue separada en facciones diferentes. En este mundo, las gemelas Mickey y Lou, protagonistas de la aventura, deben buscar recursos para sobrevivir en una tierra profetizada por cierto conocido, Joseph Seed, el demente villano de la quinta entrega numerada de la serie.

Para preparar el enfrentamiento y sobrevivir a la amenaza de los saqueadores contaremos con un cuartel general. En esta fortaleza, llamada Prosperidad, se podrán desarrollar armas y vehículos improvisados a partir de cualquier pieza y entrenar a los mercenarios. El cuartel es también el punto de partida de las expediciones, en las que, por vez primera en la serie, la aventura dejará de tener un ámbito local. Estas expediciones tienen como objetivo algunos de los puntos más conocidos de Estados Unidos.