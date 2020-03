Todo lo que debes saber para descargar y jugar a 'Warzone', el 'Battle Royale Call of Duty'

Infinity Ward ha puesto en el mercado el esperado modo Warzone para Call of Duty: Modern Warfare. La vertiente Battle Royale del popular juego ya se puede descargar y jugar de forma gratuita. Sí, efectivamente, no tienes que comprar absolutamente nada para comenzar a pegar tiros con dos amigos. Si aún no has tenido la oportunidad de probar el nuevo título de Activision, aquí puedes encontrar una serie de consejos que te pueden servir de ayuda en las partidas iniciales de Warzone.

El primer paso es acceder a las diferentes tiendas digitales de PlayStation 4, Xbox One y PC para descargar el cliente que da acceso a la experiencia de supervivencia. Los usuarios de PlayStation 4 podrán descargar el contenido sin la necesidad de suscripción a PlayStation Plus. Lo mismo sucede en la versión para PC, sólo se requiere tener una cuenta activa. En cambio, los jugadores de Xbox One deberán tener una suscripción Xbox Live Gold para acceder a la descarga. Que sea necesaria no significa que no tenga un mínimo incentivo, esta vez, en forma de paquete de combate exclusivo para suscriptores.

¿Qué es 'Warzone'?

Aunque el género es conocido entre la vasta comunidad de jugadores, el Battle Royale de Activision presume de reglas propias y promete diferenciarse de otros títulos del mismo segmento como el todopoderoso Fortnite. Así que nos hemos puesto a recopilar toda la información que necesitas sobre el juego. ¡Ahora coge tu mejor arma y acompáñanos a explorar Warzone!

El modo de supervivencia permite que hasta 150 jugadores en grupos de tres se enfrenten al resto con un único objetivo: ser el último en pie. El número de jugadores que ahora soporta representa un aumento de 50 usuarios en comparación con el Battle Royale de Call of Duty: Black Ops 4. Además, el modo se divide a su vez en dos formatos, Warzone y Plunder, con algunos matices. Una de ellas es el llamado Gulag, un espacio en el que los soldados eliminados podrán enfrentarse uno contra uno para regresar al mapa principal.

Modos de juego

En Warzone se respetan todas las reglas establecidas para el formato. Esto quiere decir que puedes recolectar recursos, debes derrotar al resto de oponentes y la meta tan solo se alcanza siendo el último superviviente sobre un enorme mapa que va reduciendo su tamaño para concentrar a los combatientes.

Plunder, a su vez, nos incita a recoger la mayor cantidad de botín posible de varias formas, bien eliminando enemigos, cumpliendo una serie de contratos en la partida o dedicándonos afanosamente a las típicas labores de saqueo y exploración, con una particularidad: cuenta con reapariciones infinitas.

Mapa

Una vez repasados los patrones del juego, nos lanzamos sobre el mapa de Verdansk para comenzar a derribar enemigos y huir de un gas mortal que se extiende por toda la región. El área, recogida de Call of Duty: Modern Warfare, se compone a base de 300 puntos de interés, entre los que incluye un área urbana y una sección rural con diferentes entornos.

Además de las diferentes áreas, el mapa contiene cinco tipos diferentes de vehículos repartidos por toda la región, incluido un todoterreno, un utilitario, un camión de carga e incluso un helicóptero.

Lo que debes saber antes de disparar

Al igual que en Apex Legends, en Warzone se ha integrado un sistema muy práctico a través del cual puedes informar a tus compañeros sobre lugares, objetos, armas y enemigos. Todo se gestiona presionando la flecha hacia arriba de la cruceta digital. En cambio, la señal de peligro funciona de manera diferente, ya que, para colocar un indicador rojo sin un enemigo en imagen, es necesario presionar el botón ping dos veces consecutivas.

Es importante tener en cuenta que con la primera partida completada en el modo Battle Royale, independientemente del resultado obtenido, se recompensa al jugador con una ficha gratuita del Pase de batalla con la que podrás avanzar un nivel completo sin ningún esfuerzo. Al ser gratuito, el título se puede jugar sin soltar un solo euro, pero los dueños de una copia del juego base que, ¿vaya usted a saber por qué?, desean jugar a Warzone en otra plataforma diferente, tienen la posibilidad de transferir todo el progreso del juego y variar de consola a PC o viceversa. Ahora, ¡cuidado con el paracaídas y buena caza!