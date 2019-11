La serie 'Yakuza' llegará a Xbox One y Game Pass el próximo año

Durante el X019 en Londres, Microsoft y SEGA anunciaron que la serie Yakuza debutará en Xbox One a principios de 2020 con tres juegos de la franquicia en Xbox Game Pass, lo que supone el estreno de la saga en la plataforma de Microsoft. Entrando en detalle, SEGA publicará Yakuza Zero, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 a principios del próximo año, aunque por el momento no está claro si los tres juegos se lanzarán juntos o tendrán fechas de lanzamiento separadas. Ésta parece ser la hipótesis más probable.

Tampoco se reveló mucha más información ni se confirmó si las entregas incluirán algún tipo de contenido especial que conmemore el debut de la serie en la plataforma, aunque se ha declarado que los tres juegos recibirán mejoras técnicas y optimizaciones específicas para Xbox One X.

En todo caso, por primera vez, la serie Yakuza, siempre vinculada al universo PlayStation y recién estrenada en PC, planta su semilla en Xbox tras muchos años de demanda por parte de la comunidad de jugadores. Bienvenido Kazuma Kiryu.