Trials of Mana, mamporrazos con sabor añejo

Vivimos un final de generación en el que la nostalgia está siendo seña de identidad de muchos títulos a través de remake y remasterizaciones. El último ejemplo lo tenemos con Trials of Mana, un completo lavado de cara en alta definición de la tercera entrega de la clásica serie Mana, lanzada originalmente en Japón en 1995 como Seiken Densetsu 3 y que debutó en Occidente este año con el lanzamiento de Collection of Mana para Nintendo Switch.

Trials of Mana es el clásico juego de acción y rol que combina la exploración y el combate con la mejora constante de nuestros personajes tanto en su equipamiento como en sus habilidades (más de 300). Una fórmula clásica que en este caso cuenta con la novedad de que deberemos elegir a nuestro alter ego y a dos aliados entre los seis personajes principales. La elección alterará ligeramente la historia y la jugabalidad ya que cada uno de esos aventureros modificará nuestra forma de jugar. Unos apuestan por la magia elemental como Ángela y otros por su letal espada como Durán. Tú eliges.

El argumento no varía un ápice del original y nuestro grupo de aventureros tendrá una ardua tarea por delante para ayudar a la Diosa del Mana. Tiempo atrás, cuando el mundo estaba sumido en la oscuridad, esta deidad desenvainó la Espada de Mana para aniquilar a los ocho benevodones, los monstruos de la destrucción y los encerró en las Piedras de Mana, salvando al reino de una destrucción segura. Exhausta tras reconstruir el mundo, la Diosa se transformó en un árbol y se sumió en un profundo letargo durante años. No obstante, las fuerzas del mal no tardaron en liberar a los benevodones con el propósito de dominar el mundo. Estalla la guerra y el Árbol de Mana empieza a marchitarse. Y aquí entramos nosotros a repartir mamporrazos por doquier en un mundo con unos gráficos muy coloridos y detallados que abarcan desde los personajes hasta el propio mundo y que supone un gran salto visual respecto aloriginal pero como han apuntado los desarrolladores, Square Enix, “el equipo se ha esmerado mucho para capturar el aspecto único de los personajes, enemigos y zonas originales”.

Tienes que escoger tres héroes entre un grupo de seis. Eso marcará tu devenir y forma de jugar

En nuestra aventura visitaremos diferentes localizaciones (un total de 6) con variedad de ubicaciones como mazmorras, campos infinitos y bulliciosas ciudades en las que los combates se tornan como piedra angular del título. Con Trials of Mana damos el salto del 2D al 3D y un renovado sistema de combate en el que podemos atacar con cualquiera de los tres personajes de nuestro equipo, intercambiándono entre ellos en cualquier momento como en Final Fantasy VII por ejemplo. Tenemos varios tipos de ataques así como acciones especiales así como la posibilidad de saltar y esquivar. De esta forma, los combates se vuelven muy tácticos e intensos mientras vemos multitud de efectos y luces y los típicos números de daño de los juegos de rol.

Y mientras eso sucede, disfrutarás de una banda sonora marca de la casa con temas épicos y dinámicos remasterizados del original aunque también existe la posiblidad de escuchar la banda sonora original. En cuanto al doblaje, los personajes hablan en inglés y japonés (os recomiendo encarecidamente la segunda) y cuenta con subtítulos en español.

Acabar con el mal os costará cerca de 30 horas. Pero su rejugabilidad está asegurada porque la combinación de personajes variará la historia y te animará a probar nuevas combinaciones siempre y cuando estés dispuesto a rememorar lo vivido durante tu primera aventura.

La progresión de tus personajes y la mejora constante de sus atributos y equipamiento será el acicate particular para no dejar de avanzar en una historia bastante convencional en la que destacan los grandes jefes finales (los benevodones), que aportarán un plus en los momentos de acción que es muy de agradecer ya que cuentan con patrones de ataque muy diferentes. Pese a todo, no supondrá un gran reto si vamos bien pertrechados y eso que el juego ofrece varios niveles de dificultad.

La exploración también será importante ya que podremos conseguir equipamiento mejorado en los cofres del tesoro esparcidos por todo el mundo y que nos facilitarán la tarea frente a las numerosas hordas de enemigos con las que nos tocará bregar. Además, el juego se rige por un ciclo de día y de noche y dependiendo de ello aparecerán diferentes enemigos y las tiendas de las ciudades donde podremos comprar mejoras podrán estar o no abiertas.

Sin duda, un caramelo para los amantes de este género y que, pese a no innovar en ningún aspecto concreto, te mantendrá entretenido durante mucho tiempo. Trials of Mana es sincero y claro y ofrece una fórmula juego y unas mecánicas muy asentadas y trilladas dentro del género de los ARPG. Su historia y sus icónicos personajes (aunque algo infantiles) son razones de peso para probarlo. Además, rejuvenecer 25 años de un espadazo no se consigue todos los días.

Hemos podido analizar Trials of Mana gracias a una copia física de PS4 que nos ha remitido Koch Media España.