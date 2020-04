Nadie puede con el Fifa

Los más vendidos en 2019

1. Fifa 20.

2. Pokémon Espada.

3. Call of Duty Modern Warfare.

4. Grand Theft Auto V.

5. Luigi´s Mansion 3.

6. Super Mario Maker 2.

7. Pokémon Escudo.

8. Kingdom Hearts III.

9. New Super Mario Bros U Deluxe.

10. Crash Team Racing.

11. Days Gone.

12. Resident Evil 2.

13. NBA 2K20.

14. Just Dance 2020.

15. The Legend of Zelda: Link´s Awakening.

16. Star Wars Jedi Fallen Order.

17. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos.

18. Death Stranding.

19. Ring Fit Adventure.

20. Sekiro: Shadows Die Twice.