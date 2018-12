El asistente virtual llega a Shield TV

Buenas noticias para los usuarios de Shield TV en nuestro país, ya que la nueva actualización Shield Experience Upgrade 7.2, entre otros elementos, permitirá activar en España el asistente virtual de Google en la plataforma. A partir de ahora, aquellos que dispongan del streamer podrán utilizar el micrófono del mando a distancia del sistema para controlar los gadgets inteligentes del hogar. Así, a través del control de voz, se podrá transformar la experiencia de uso del televisor, además de crear diferentes procesos personalizados para desarrollar otras actividades.

Si a estas alturas no conoces el dispositivo, deberías saber que Shield TV es un reproductor 4K HDR de contenidos bajo demanda que funciona con el sistema operativo Android TV y soporta el servicio GeForce Now, que ofrece la posibilidad de jugar a títulos de primer nivel en línea, sin necesidad de instalar ni ejecutar el programa de manera local. Ahora, sumando las características ofrecidas por Google Assistant y Shield TV, los propietarios del reproductor podrán controlar elementos del hogar y realizar otras acciones. El funcionamiento es bastante sencillo: pronunciando las palabras OK Google o Hey Google el micrófono reconoce la voluntad del propietario de realizar una tarea, que se ejecutará tras articular un comando. Por ejemplo: Muéstrame series populares en Netflix, Enséñame fotos de Egipto o Recuérdame que tengo que llevar el coche al taller. Además, se podrá controlar Shield TV mediante la voz y navegar por las diferentes apps sin necesidad de utilizar las manos.

La actualización también promete mejoras en la reproducción del sonido. De hecho, la plataforma se convierte en el primer streamer capaz de reproducir vídeos de Youtube con sonido envolvente 5.1. Por otro lado, Amazon Prime incorpora la tecnología Dolby Atmos en sus contenidos compatibles. Además de estas actualizaciones, también se incorporan otras novedades, como la posibilidad de crear ajustes rápidos personalizados, la inclusión de soporte para SMBv3 en sistemas de almacenamiento en red (NAS o PC) y las últimas actualizaciones de seguridad para Android.