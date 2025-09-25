Code Vein II ya tiene fecha de lanzamiento y promete un combate y una progresión excelentes

Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado que Code Vein II, la esperada secuela del éxito de 2019, se lanzará el 30 de enero de 2026. Desarrollado por Bandai Namco Studios, este nuevo RPG de acción lleva a los jugadores a un épico viaje donde usarán el tiempo como arma, atravesarán versiones pasadas y presentes de un mundo para explorar y se enfrentarán a poderosos enemigos en batallas para salvar al mundo.

Code Vein II trae una jugabilidad RPG llena de acción, con un sistema de combate cautivador y una profunda progresión de personajes, armas y mejoras de habilidades. Los jugadores viajarán a través de vastos entornos con compañeros que juegan un papel importante en el dinámico Partner System mientras se enfrentan a enemigos desafiantes y jefes inolvidables. Code Vein II ya está disponible para reservar en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam en ediciones estándar, deluxe, ultimate y collector.

El tráiler revelado este pasado miércoles durante el State of Play de Playstation se han revelado características nunca antes vistas, incluyendo un primer vistazo a un mundo donde los jugadores podrán desplazarse a pie o invocar su vehículo, la Motorcycle Forma, mientras luchan a través de escenarios inquietantes. Junto a Lou MagMell, una Revenant que revive al protagonista con su propio corazón y posee el poder de viajar a través del tiempo, el jugador, como Revenant Hunter, emprende una misión para reescribir la historia y salvar al mundo.

También se revela el nuevo Partner System, que permite a los jugadores cambiar sin problemas entre dos formas de combate. En el modo Summoning, los compañeros luchan de manera independiente para apoyar en la batalla, mientras que Assimilation los fusiona con el Hunter para mejorar estadísticas y obtener poder devastador. El tráiler también destaca las nuevas Jails y Formae, incluyendo el regreso de Hound Jail, un movimiento crítico final de CODE VEIN que invoca lobos feroces que drenan a los enemigos de Ichor, y la recién introducida Reaper Jail, que equipa al Hunter con una guadaña para ataques barridos y contraataques. Las Formae amplían las opciones de combate del jugador con una variedad de habilidades ofensivas y defensivas, mientras que las Bequeathed Formae invocan armas únicas como la “Absolute Executioner,” una gigantesca espada capaz de ejecutar un solo golpe final devastador.

Code Vein II cuenta con una narrativa profunda donde los jugadores y los personajes están unidos por la sangre y el destino, ambientada en un futuro donde los últimos vestigios de la humanidad y los Revenants luchan contra un mundo al borde del colapso. El jugador, como Revenant Hunter, intervendrá en momentos clave de la historia para alterar los destinos de ciertos Revenants, revelando verdades y secretos ocultos para salvar el futuro. Code Vein II presenta una jugabilidad distintiva para un RPG de acción, donde los jugadores usan la sangre drenada de los enemigos para desbloquear una variedad de habilidades poderosas, construyen estrategias de combate con Blood codes, y usan armas y equipo únicos llamados Jails para superar a enemigos desafiantes y jefes épicos. Code Vein II también cuenta con un sistema de personalización profundo para el protagonista del juego, donde los jugadores pueden personalizar a sus personajes a la perfección con una amplia gama de opciones para tipo de cuerpo, peinado, expresiones faciales, accesorios, maquillaje y mucho más.