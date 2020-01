La colección completa de 'Half Life' se podrá jugar gratis durante unos meses

Al lanzamiento de Half Life: Alyx, el esperado título de realidad virtual que nos llevará de vuelta a los muros de City 17 casi trece años después, todavía le restan un par meses, unas semanas que pueden ser mucho más llevaderas jugando a los originales de manera completamente gratuita, especialmente Half-Life 2 y sus episodios.

Concretamente, será posible acceder a Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode One y Half-Life 2 Episode Two, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift y Team Fortress. Aunque se podrá jugar gratis durante estos meses, hay que tener en cuenta que los juegos no se regalarán, es decir, se ofrecerán como juego libre hasta marzo, después del período indicado, ya no será posible jugar a menos que se realice la adquisición. De esta manera, Valve quiere preparar a los jugadores para la llegada de Alyx, la primera experiencia de realidad virtual ambientada en el universo Half-Life.

El juego estará disponible en marzo para PC y será compatible con los principales sistemas de realidad virtual, a excepción de PlayStation VR, que por el momento no tiene anunciada versión.

En resumidas cuentas, una excelente iniciativa para acercar a los jóvenes a la serie, que lanzaba su entrega original en 1998, mientras que Half-Life 2 se estrenaba el 16 de noviembre de 2004, y los episodios 1 y 2 se publicaban en 2006 y 2007 respectivamente. Años más tarde todavía se espera el anuncio del episodio 3, cuya cancelación no ha sido formalizada.