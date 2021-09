El juego en la nube estará disponible en Xbox One y Xbox Series a partir de noviembre

Los jefes de Microsoft han optado por abrir, con un importante anuncio, su participación en Gamescom 2021, la feria de videojuegos que se celebra cada año en Colonia, Alemania, ya que su servicio streaming de juegos en la nube (xCloud) estará disponible para las consolas Xbox One y Xbox Series. La compañía estadounidense previamente había confirmado que los juegos de Xbox Series se podrían jugar en todas las Xbox One a través de su servicio de transmisión, pero no se conocían los planes específicos. Ahora por fortuna podemos poner un poco de luz sobre el asunto.

Se trata de una revelación ciertamente alentadora para los propietarios de consolas anteriores que aún no tienen planes para actualizarse a la nueva generación, puesto que algunos juegos de Microsoft están comenzando a lanzarse en exclusiva para la última generación de consolas y el volumen tiende a aumentar con el paso de los meses. Microsoft Flight Simulator es un magnífico ejemplo de juego exclusivo de la compañía que no dispone de versión para Xbox One.

Con esto, desde el próximo mes de noviembre, los usuarios de los entornos Xbox podrán jugar a través de xCloud con una batería de títulos que son compatibles con el servicio y que se identificarán a través de un ícono en las carátulas de los juegos sobre la interfaz de la consola. Actualmente, la plataforma de transmisión está vinculada a Xbox Game Pass y cuenta con una selecta lista de títulos a los que pueden acceder los suscriptores del servicio. Quizás en el futuro la compañía permitirá a los jugadores usar sus juegos y licencias originales a través de xCloud sin coste adicional, aunque es pronto para garantizar este extremo.

En su anuncio, Microsoft ha empleado la denominación Xbox Cloud Gaming, a modo de nombre oficial otorgado al servicio de streaming que se popularizó como xCloud desde el inicio de sus pruebas. Por ahora la plataforma no brindará resoluciones 4K, los usuarios podrán ejecutar los juegos en hasta 1080p con 60 fps.

No está de más recordar que actualmente, xCloud está disponible oficialmente en 22 países, incluido España y se puede usar en dispositivos iOS y Android, así como en PC.