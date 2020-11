Éstos son los juegos Games With Gold de diciembre.

Con el fin de noviembre acechando, desde las oficinas de Xbox han anunciado el catálogo de títulos que estarán disponibles de forma gratuita dentro del programa Games With Gold en diciembre. Para no desentonar con el panorama que nos ha ofrecido 2020, los chicos de Microsoft nos trasladan directamente al inframundo con Saints Row: Gat Out of Hell como parte más destacada de la alineación de este mes.

Además, la expansión independiente de Saints Row 4 desarrollada por las buenas gentes de Volition, que debutó en enero de 2015 en Xbox 360 (entre otras plataformas), estará disponible sin cargo para los suscriptores de Xbox Live Gold del 1 al 15 de diciembre.

El título gratuito más reseñable para la segunda mitad del mes es Stacking de Xbox 360, el juego de rompecabezas y aventuras de 2011 desarrollado en las oficinas de Double Fine Productions (que Microsoft adquirió en 2019) que nos desafía constantemente a base de muñecas matryoshka.

Las dos entregas de Xbox One que llegarán en diciembre son títulos menos conocidos. El primero es The Raven Remastered, que estará disponible del 1 al 31 de diciembre con una versión remasterizada del juego de aventuras de detectives que se lanzó originalmente en 2013. Y entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de 2021, el juego gratuito será Bleed 2, un título arcade de acción y desplazamiento lateral. Los cuatro títulos, por supuesto, se pueden jugar en Xbox Series X y Series S gracias a los sistemas de compatibilidad con versiones anteriores. Hacemos un repaso rápido.

-The Raven Remastered. Disponible entre el 1 y el 31 de diciembre.

-Bleed 2. Disponible entre el 16 de diciembre y el 15 de enero.

-Saints Row: Gat out of Hell. Disponible entre el 1 y el 15 de diciembre.

-Stacking. Disponible entre el 16 y el 31 de diciembre.