Los grandes 'devoradores' de disco duro de PS4

Uno de los grandes quebraderos de cabeza a la hora de disfrutar de un videojuego en la Playstation 4 viene derivado por su capacidad de disco duro para albergar los cada vez más ‘obesos’ títulos que van publicándose y que, debido a su creciente tamaño, nos obligarán a desinstalar aquellos que ya nos hayamos pasado o que utilicemos con poca frecuencia.

Pese a que las actuales PS4 Pro y PS4 Slim ofrecen hasta 1Tb (1000GB) de espacio, los juegos son cada vez más dependientes de disco duro y en el peor de los casos solo podrás tener instalados como mucho una decena si optas por grandes producciones.

Así lo ha ejemplificado la web Twisted Voxel realizando una lista de los diez juegos exclusivos más pesados de la plataforma de Sony a colación de la publicación el próximo 19 de junio de The Last of Us 2 del que realizamos un avance cargado de hype en esta sección hace un par de semanas.

Y es que la secuela de Naughty Dog ocupará la friolera de 100 GB por lo que si eres uno de los millones de interesados en continuar con la aventura de Ellie te tocará hacer hueco en tu escuálido disco duro de tu PS4 para poder disfrutar de él.

¿Pero cuáles son los juegos exclusivos que más ocupan? En el ranking elaborado por Twisted Voxel están de menor a mayor devorador de megas: Bloodborne (25.3 GB), Ratchet and Clank (26.4 GB), The Order 1886 (29.4 GB), Days Gone (38 GB), Killzone Shadowfall (39.7 GB), The Last of Us Remastered (43.54 GB), God of War (44.46 GB), Uncharted El Legado Perdido (44.7 GB), Marvel’s Spider-Man (45 GB) y Uncharted 4 (48 GB).

Entre los exclusivos, Uncharted 4 era hasta ahora el rey con 48GB. Call of Duty: Modern Warfare y su adictivo battle royale Warzone lo es en los multiplataforma con 165GB

Comparativamente, el salto entre Uncharted 4 (otro juego también de Naughty Dog) y The Last of Us 2 es indicativo de la evolución de los juegos en su carrera por alcanzar el fotorealismo en su apartado visual y en sus mecánicas de juegos. Tanto es así que con tan solo cuatro años de diferencia entre uno y otro desde su publicación, el segundo duplica en espacio al primero.

Y si abrimos el abanico y optamos por mencionar los diez juegos juegos multiplataforma que más ocupan espacio en la Playstation 4, hasta The Last of Us 2 se queda sin podio porque hay verdaderos devoradores de disco duro lanzados estos últimos años.

El más reciente, Final Fantasy VII Remake que también analizamos en esta sección hace algunos domingos y que al igual que The Last of Us 2 alcanza las tres cifas de GB con cien exactamente.

Lejos, muy lejos, de los tres juegos que actualmente ocupan sendas posiciones en cuanto a espacio para PS4 como son Red Dead Redemption 2, Destiny 2 y Call of Duty Modern Warfare y su adictivo modo battle royale Warzone.

En el caso del videojuego del Lejano Oeste de Rockstar, éste se zampará 105 GB del disco duro de tu PS4. El looter shooter de Bungie será aún más ambicioso, y haciendo honor a esta sección, alcanzará los nada desdeñables 160 GB. Y para rematar la faena, la última entrega de acción de Activision se alza con el primer puesto con cerca de 165 GB. ¿Aún te sigues acordando de la barra de progreso instalando Warzone durante el confinamiento, verdad? Pues esa pesadilla se repetirá en apenas dos semanas. Pero merecerá la pena.