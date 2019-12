Yo jugué con Norman Reedus

Si alguna vez te has preguntado a quién controlabas en la demo de PT Silent Hills, Lance McDonald, uno de los involucrados en el proyecto, ha confirmado algo que muchos jugadores ya sospechaban: ¡Que hemos jugado como Norman Reedus durante todo el tiempo!

Lanzado hace cuatro años, PT era un proyecto rodeado de misterio. En realidad, el juego es una demostración jugable que causó gran sensación en el momento de su liberación, principalmente porque nos devolvía la franquicia Silent Hill, una de las series de horror y supervivencia más importantes en la historia de los videojuegos, que para colmo de la expectación regresaba de la mano de Hideo Kojima y Guillermo Del Toro.

Pero poco después todo se cerró abruptamente con gran decepción debido a los problemas contractuales que implicaron la separación entre el impulsor del proyecto, Hideo Kojima, y la editora japonesa Konami. Aunque el título fue eliminado de las tiendas digitales, muchos jugadores todavía conservan la demo, que se ha convertido en objeto de culto. Desde entonces, no se ha dejado de investigar con la intención de descubrir sus secretos y, en cierto modo, lo que escondía su producción. Ahora, uno de los responsables del proyecto ha resuelto una de las dudas más recurrentes, confirmando la participación de Norman Reedus, protagonista de Death Stranding, que también colaboraba con Kojima en el título de horror.

"Sólo para calmar la incertidumbre, finalmente, después de todo este tiempo, sí, el chico que juegas en PT es el mismo que vemos al final de la cinemática. No es que haya ninguna duda, pero sí, es Norman Reedus".

Just to put any uncertainty finally to rest after all this time, yes, the guy you play as in P.T. is the same guy we see in the ending cinematic. Not that there any real doubt, but yeah, it's Norman Reedus the whole time. pic.twitter.com/PXh5svLRSi