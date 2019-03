La saga completa de 'Halo' por fin dará el salto a PC este año

Los jugadores de PC están de enhorabuena. La famosa saga de videojuegos Halo llegará al completo a los compatibles por primera vez tras años de espera y peticiones en las redes sociales de esta comunidad gamer. Microsoft ha anunciado que a finales de 2019 sacará una versión mejorada de todas las entregas, incluida la precuela, Halo: Reach.

El anuncio se produjo durante la retransmisión en vivo de Inside Xbox, en la que cada mes los responsables de la división de videojuegos de Microsoft aprovechan para presentar novedades. La compañía especificó que el paquete Halo: The Master Chief Collection saldrá tanto para Xbox One y para los PC.

Halo: The Master Chief Collection – with the addition of Halo: Reach – is coming to PC later this year on @windowsstore & @steam_games. Learn more about our journey to bring these legendary Halo experiences to your computer: https://t.co/hES6PG2Z7n pic.twitter.com/5bc8uXu6KV