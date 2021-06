La secuela de 'Breath of the Wild' no llegará a Switch hasta 2022

Nintendo ha liberado un puñado de escenas de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild durante la emisión de su último Nintendo Direct E3 2021 y, aunque no se indica ninguna fecha oficial para su llegada a la híbrida, la producción confirma su lanzamiento a lo largo de 2022. Durante el evento, se han desplegado novedades y anuncios relacionados con la videoconsola de la casa de Mario Bros y también se ha mostrado poco más de un minuto de Breath of the Wild 2 (nombre no oficial).

Además de anticipar los plazos de lanzamiento, el vídeo deja patente algunas mecánicas interesantes, como la posibilidad de caminar por paredes, nuevas características para Sheikah Slate, un brazo mecánico para Link y la posibilidad de revertir el tiempo, con el tema principal de la serie como telón de fondo reproduciéndose a lo largo de la pieza.

Según Eiji Aonuma, supervisor de la franquicia y productor de los últimos lanzamientos de Zelda, al contrario de lo que indicaban los rumores que señalaban la exploración de áreas subterráneas, la secuela dedicará esta parte a los cielos de Hyrule, uno de los mundos fantásticos más emblemáticos de la historia de los videojuegos. También de acuerdo con el propio Aonuma, el juego se envolverá en una temática mucho más oscura, inspirada en Red Dead Redemption 2, mientras que en el título anterior bebió mucho de las fuentes de Skyrim.

La entrega se anunció en el E3 2019 y durante mucho tiempo se especulaba con un lanzamiento para la campaña navideña de 2021, pero según su productor, "el proyecto está en pleno desarrollo".

Aparentemente el equipo se encuentra aprovechando para expandir mecánicas de exploración y muy probablemente, presentando formas aún más creativas y divertidas de aventurarse en Hyrule para hacer frente a los innumerables peligros que aguardan a Link.