Cómo sobrevivir en 'The Surge 2'

El intenso juego de acción y ciencia ficción con vocación rolera The Surge 2 puede convertirse en una auténtica pesadilla. De hecho, si te encuentras entre los jugadores de la última entrega de la obra desarrollada por Deck13, que se lanzó la semana pasada en PlayStation 4, Xbox One y PC, y has comenzado tu viaje a través de Jericho, hemos rescatado un vídeo con útiles consejos para utilizar el sistema de focalización de extremidades. Algo determinante, porque en la secuela, se debe desgarrar y arrancar el equipamiento de los enemigos a través de brutales ejecuciones.

En The Surge 2 te ves empujado hacia Jericho City, una megaciudad distópica de ciencia ficción bajo cuarentena, donde varias facciones pugnan por la dominación sobre los diversos distritos. En esta jungla urbana serás perseguido por todos, desde los cultistas religiosos hasta los nanomonstruosidades, por lo que debes adoptar la ley más antigua conocida por la humanidad: evolucionar para sobrevivir.

Cuando te enfrentes a un enemigo, apunta a partes específicas de su cuerpo y corta la parte tecnológica que necesitas para tu exoesqueleto. El combate es intenso. Con 80 armas entre las que elegir, el sistema de mecánica direccional Parry, técnicas para esquivar, drones y un elenco de movimientos de ejecución, puedes abordar el combate de una manera que se adapte a tu estilo de juego.