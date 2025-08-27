BETIS
LaLiga denuncia al Betis por cánticos contra Pedro Sánchez

Accidente en la A-49 provoca atascos en la salida de Sevilla

Ha provocado retenciones en los enlaces de la SE-30 y la A-66 con la A-49, carril izquierdo cerrado y circulación irregular entre los km 0 y 0,5 a la altura de Camas, en sentido Huelva

El Tranvibús se prepara para su estreno pero sigue en obras en Montes Sierra

Accidente en la A-49 / M. H.

27 de agosto 2025 - 11:31

