Desde su ciudad natal, Dos Hermanas, hasta zonas remotas de Etiopía, el doctor Alberto Oviedo ha hecho de la medicina de urgencias no sólo su vocación, sino una herramienta de transformación. Médico del Hospital Universitario de Valme, es uno de los referentes en la implantación de la ecografía clínica en Andalucía, una técnica que ha revolucionado el diagnóstico urgente a pie de cama. Coordinador del programa formativo andaluz en esta disciplina y docente internacional, su labor ha sido reconocida con el prestigioso Premio Profesor Barea.